Сварки та крики: в Мелітополі таксисту погрожували відрізати ноги

Колаж РБК-Україна

Все почалося зі скарги самих пасажирів

У Мелітополі водію однієї зі служб таксі довелося перевозити сім'ю з дитиною. Наслідки цієї поїздки таксист запам'ятав надовго, оскільки рейс закінчився розбірками і неприємними погрозами. Про це інформує "РІА Мелітополь".

Почалося все зі скарги самих пасажирів. Вони стверджували, що таксист їм грубив і погрожував битою. За розповідями пасажирки, був темний час доби і жінка вирішила включити світло в авто, на що водій обурився, зазначивши, що це його машина і він може відмовитися їх везти. Також були зауваження щодо гучного стукіту дверима.

Подібні претензії роздратували жінку, почалася словесна перепалка. Після всіх розборок сім'ю відвіз додому інший водій. Проте в службі таксі ситуацію бачать інакше. Кажуть, що клієнти попалися на підпитку, постійно шуміли і щось вимагали.

Коли жінка сперечатися з таксистом втомилася, то подзвонила іншому водієві таксі - своєму батькові. Той моментально приїхав і почав погрожувати колезі, що відріже йому ноги.

До речі, жінку визнали в даній ситуації винуватою. Виявляється, пасажири не мають права включати світло в таксі натискати якісь кнопки без відома водія. Світло в салоні ускладнює видимість, а водій відповідає за життя і безпеку своїх пасажирів.

Нагадаємо, що таксист Uber з Мічигану, який убив 6 людей, визнав себе винним.

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Раніше повідомлялося, що компанія Uber виплатить США і федеральному округу Колумбія 148 млн доларів за те, що протягом року приховувала витік даних водіїв і клієнтів.