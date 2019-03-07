Разорвут на подарки: в Киеве полуголые "качки" устроили женщинам шоу прямо на улице

Мужчины накануне 8 марта оригинально поздравили киевлянок
Накануне праздника 8 марта в Киеве на станции метро "Дарница" трое молодых людей атлетического телосложения устроили своеобразный перфоманс. Мужчины с обнаженным торсом в одних шортах поднялись на крышу здания над входом, чтобы порадовать женские глаза и согреть сердца, а также поднять прекрасной половине человечества настроение перед международным праздником 8 марта.
Соответствующее фото опубликовано в паблике "Типичный Киев" в Facebook.
Атлеты "играли" мускулами и подбадривали киевлянок, спешащих по своим делам. Нужно сказать, что многих это представление заставило задержаться.
Фото: facebook.com/kievtypical
Добавим, что один из участников "жаркой" акции Александр Колодий позже в сети уточнил, что мероприятие проводили совсем не в честь 8 марта. Это был "рейд за здоровый образ жизни", уточнил мужчина и анонсировал в скором полное видео.
Также сообщается, что женщин ребята решили поздравлять завтра на Крещатике.
Скрин: facebook.com/kievtypical
Нынешняя акция вызвала огромный ажиотаж в сети, в комментариях к сообщению украинки живо делятся впечатлениями:
"Читаешь комментарии и сразу понятно кому чего нехватает! Одной лучше бы коммуналку оплатили, другой материальное подавай. Мужчины завидуют телу и оскорбляют... Так интересно. А парни красавцы! Смелые";
"Не на то метро сегодня пошла";
"А на крыше, потому что боятся, что их разорвут на подарки взволнованные женщины";
"Простудят и не смогут своих поздравить. Шучу. Красава!"
"Однотипненько, надо было удовлетворить разные женские вкусы. где худой и с пузиком?"
"Оу, клевый флешмоб, а кто завидует - у того просто плохо с фигурой";
"Агонь! Мужчины должны совершать смелые и креативные поступки ради женщин! Но хотелось бы не только в честь 8 марта!"
"И что, мы это поздравление на хлеб намажем? Равные права и зарплаты давайте, а не плавки свои";
"Явно кому то чуваки проспорили! Мы им носки - они нам себя!"
"С какой это беды ребята полезли на крышу? Видимо весна пришла";
"Впервые пожалела, что живу не на левом берегу"...
Скрин комментариев: facebook.com/kievtypical
Как сообщалось ранее, известная украинская писательница Оксана Забужко эмоционально высказалась по поводу 8 марта.
Также мы писали о том, что, как свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, наиболее популярными подарками на Международный женский день 8 марта среди украинцев являются цветы, ювелирные украшения, косметика, деньги, романтический ужин и забота и внимание.