Разрыв селезенки: разборки между подростками закончились больницей

Пострадавший угодил на операционный стол

В Винницкой области подростки устроили дикие разборки и один из фигурантов попал на операционный стол. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Винницкой области.

Инцидент произошел в городе Ладыжин Винницкой области. В одной из школ города 14-летние подростки сцепились с 12-летним школьником. Что стало причиной жуткой драки – на данный момент не известно. Пока мальчиком разняли, они успели нанести 12-летнему школьнику серьезные повреждения.

На место происшествия была вызвана скорая медицинская помощь и полиция. Школьника госпитализировали, и врачи диагностировали у него разрыв селезенки. После двух дней в отделении интенсивной терапии, мальчику сделали операцию.

А вот на его обидчиков полиция завела уголовное дело, которое карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

"По данному факту следственным отделением Ладыжинского отделения полиции открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение)", – сообщили в пресс-службе.

На данный момент полиция устанавливает все обстоятельства инцидента и опрашивает свидетелей драки.

Напомним, ранее мы писали о том, что стали известны подробности жуткой расправы девочек-подростков во Львовской области.

А также рассказывали о том, что в Кривом Роге подрались ученики одной из местных школ и засняли видео побоища на видео.