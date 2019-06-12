Ребенок отравился химикатами: родители были в соседней комнате

Ребенок отравился химикатами (Коллаж РБК Украина)

Банку с химией ребенок нашел на кухонном столе

В Харькове трехлетний ребенок отравился бытовой химией для дома. На данный момент мальчик госпитализирован и находится в реанимации. Детали инцидента рассказали в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Трагедия произошла около 9 утра 12 июня. В полицию поступило сообщение об отравлении ребенка и по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа.

Выяснилось, что трехлетний малыш разбавил отбеливатель обычной водой и выпил его. Отбеливатель он нашел на кухонном столе. Родители в этот момент находились в комнате.

"Ребенок долил воды и выпил жидкость. Родители малолетнего в это время находились дома, в соседней комнате", - сказано в сообщении пресс-службы.

Родные мальчика немедленно вызвали скорую медицинскую помощь и малыша госпитализировали в реанимационное отделение областной детской клинической больницы. На данный момент его состояние оценивается как удовлетворительное.

Полиция проводит расследование данного инцидента и устанавливает все обстоятельства происшествия. Родителей мальчика, за то, что они недосмотрели за ребенком, могут привлечь к административной ответственности.

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