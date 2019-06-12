ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ребенок отравился химикатами: родители были в соседней комнате

STYLERЖизнь    12.06.2019 - 19:17
Ребенок отравился химикатами: родители были в соседней комнате
Ребенок отравился химикатами (Коллаж РБК Украина)

Банку с химией ребенок нашел на кухонном столе

В Харькове трехлетний ребенок отравился бытовой химией для дома. На данный момент мальчик госпитализирован и находится в реанимации. Детали инцидента рассказали в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Трагедия произошла около 9 утра 12 июня. В полицию поступило сообщение об отравлении ребенка и по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа.

Выяснилось, что трехлетний малыш разбавил отбеливатель обычной водой и выпил его. Отбеливатель он нашел на кухонном столе. Родители в этот момент находились в комнате.

"Ребенок долил воды и выпил жидкость. Родители малолетнего в это время находились дома, в соседней комнате", - сказано в сообщении пресс-службы.

Родные мальчика немедленно вызвали скорую медицинскую помощь и малыша госпитализировали в реанимационное отделение областной детской клинической больницы. На данный момент его состояние оценивается как удовлетворительное.

Полиция проводит расследование данного инцидента и устанавливает все обстоятельства происшествия. Родителей мальчика, за то, что они недосмотрели за ребенком, могут привлечь к административной ответственности.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в деле об убийстве пятилетней девочки под Житомиром, появились новые жуткие подробности. Возле реки полиция обнаружила человеческие останки.

А также рассказывали о том, что врачи рассказали о состоянии здоровья мальчика, которого полицейский сбил на пешеходном переходе в Конотопе.

На западе Украины произошло еще одно массовое отравление Отравились почти 30 детей: в лагере нашли серьезные нарушения
Новости Украины отравлениепреступленияхимикаты
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь