Ремонту лет 30, а на шторы никто не скидывается. Как выглядит простая сельская школа в Британии (фото)

Фото обычной начальной школы в Англии

Дочери Алены 4,5 года, ее зовут Соломия и осенью она идет в школу. У Соломийки расстройство аутичного спектра и она не говорит на английском языке. Мама очень переживала, как ее дочь будет адаптироваться в новой школе.

Знакомство с новой школой началось в июне. Северенчук подала документы в местное отделение образование и ей предложили школу в соседнем селе. Администрация с мамой связалась сразу и нужно было заполнить длинную анкету в гугл-форме.

Через неделю родителей собрали в школе. Британские учителя отличаются тем, что они улыбаются, настроены на диалог и делают все, чтобы атмосфера была непринужденная. Все темы касаются учебного процесса, а не хозяйственных тем.

И это при том, что британские школы обеспечены ненамного лучше украинских. По словам Северенчук, ремонту в спортзале лет 30, мебель явно уже повидала жизнь.

Школа в Британии (Фото: facebook.com/alyona.severenchuk)

В классах нет кондиционеров, и это при том, что занятия заканчиваются во второй половине июля, когда температура воздуха поднимается до +39 градусов.

Главный декор по всей школе - это работы детей. И в учебном заведении абсолютно не морочат себе голову свежестью ремонта.

Небольшая государственная начальная сельская школа

160 учеников от 4 до 11 лет

Соотношение учеников к учителям 16:1 (В Украине 9:1)

В 2019 году школа получила рейтинг "требует улучшения". Новый директор улучшила рейтинг до "хорошего".

Как собирают деньги

В британских школах никто не скидывается на шторы, подарки учителям и прочее. Никого не дергают. Но родители могут донатить на школу, если есть такая возможность и желание.

Почти каждая школа занимается фандрейзингом и именно таким способом собирает на свои потребности (кроме капитальных). Государственного финансирования недостаточно, а этот способ формирует культуру благотворительности у детей.

Все средства, полученные с помощью фандрейзинга - свободные и школа может использовать по своему усмотрению с минимальной бюрократией.

Школа в Британии (Фото: facebook.com/alyona.severenchuk)

Функции файндрейзера выполняют учителя, кто-то из администрации и помогают родители - на волонтерском основании и без зарплат.

Средства также поступают во время школьных ивентов, ярмарок, продажи кексов, продажа билетов на школьные мероприятия (театр, летние барбекю, развлечения).

Есть система штрафов - можно заплатить 1 или 2 фунта за то, что пришел в школу не в форме, или принес газировку вместо обычной воды. Ежегодно школа собирает от 15 до 20 тысяч фунтов.

Этих денег хватает, чтобы закрыть текущие проблемы - купить жалюзи, костюмы, починить проектор.

В частных школах проводят фандрейзинг с вечерними платьями, смокингами и гламуром. И суммы так, конечно же, другие.

Школа в Британии (Фото: facebook.com/alyona.severenchuk)