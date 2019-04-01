Риск серьезный: вокруг резиденции Межигорье назревает громкий скандал

Зимой 2019 года журналисты-расследователи из разных СМИ высказали обеспокоенность тем, как проходит отбор нового управленца для резиденции Межигорье. Журналисты опубликовали общее заявление об этом. 25 января Агентство по выявлению, розыску и управление активами должно было объявить победителя в конкурсе на управление резиденцией. Корреспонденты заявили, что конкурс на избрание управляющего оказался непрозрачным и абсолютно скрытым от общественности.

В заявлении журналистов идет речь о том, что никто из представителей общественности не имел возможности ознакомиться с предложениями участников. Об опасениях сообщили также главе Агентства. В ответ на вопрос главы Агентства о том, как можно выйти из ситуации, журналисты предложили провести публичное обсуждение стратегии управления "Межигорьем" от всех желающих принять участие в конкурсе.

Кроме того, в январе 2019 года стало известно, что из Межигорья пропало много вещей. В АРМА считают, что прокуратура не смогла обеспечить сохранность имущества, которое было конфисковано.

Весной этого года в АРМА решили провести конкурс повторно. К слову, конкурс должен состояться уже скоро, в первых числах апреля. В связи с этим общественные организации призывают обратить внимание на этот вопрос как можно скорее.

Фото: Конкурс на управителя Межигорья проведут снова, и теперь там нужно ввести гражданский контроль, уверены активисты (РБК-Украина)

По словам главы Агентства Антона Янчука, АРМА осознает, что управление "Межигорьем" является "очень чувствительным вопросом".

"Поэтому, когда в полной мере арестованные объекты попали в управление АРМА, мы с ответственностью отнеслись к началу конкурсного отбора", - сказал Янчук.

"Этот объект не должен остаться без гражданского контроля"

Уже в ближайшее время конкурс на управителя Межигорьем проведут снова. Об этом в комментарии Styler напомнил Александр Васильченко, доброволец первой волны, член совета ветеранов города Киева, глава Союза ветеранов АТО Подольского района столицы.

"АРМА передает Межигорье в управление частной компании. После этого там не остается никакого гражданского контроля. По сути Межигорье передается какому-то коммерческому предприятию, и оно будет управлять им так, как считает нужным. Мы не против, чтобы кто-то там сделал бизнес и зарабатывал. Бизнес-бизнесом, но мы бы хотели, чтобы этот объект не лишился гражданского контроля, чтобы это место осталось открытой территорией для всех. Во-вторых, чтобы там осталась возможность проводить мероприятия для общественности. В частности, для детей, для ветеранов и их семей, для семей погибших участников АТО", - говорит он.

В-третьих, участники АТО хотели бы, чтобы цена за вход в Межигорье осталась прежней, а не увеличилась в разы, добавляет Александр Васильченко.

Фото: Межигорье должно остаться местом со свободным для всех доступом, где будут проводить волонтерские мероприятия для льготных категорий населения, уверены участники АТО (РБК-Украина)

"Также мы хотели бы, чтобы то имущество, которое там есть на данный момент, никуда не пропало. С целью контроля мы хотим участвовать в процессе инвентаризации объектов на территории резиденции и следить за тем, чтобы ничего оттуда не пропало в дальнейшем", - комментирует он.

До сегодняшнего момента ситуация с Межигорьем находится пока в подвешенном состоянии. Там по сути нет кому за что-то отвечать, уверены активисты районных Союзов ветеранов АТО.

"Там находились просто люди, которые ни за что не отвечали. Там что-то делали, но спрашивать по сути нет с кого. Там не несли никакой ответственности – ни за сохранение имущества и природы в хорошем состоянии, ни за управление объектом как таковым", - говорит Васильченко.

Но так ли высок риск того, что контролировать все, что происходит в Межигорье, будет невозможно? По словам Александра Васильченко, риск остается серьезным.

Во-первых, неизвестно, кто станет победителем конкурса, а во-вторых - победитель может там открыть что угодно. Например, ресторан. И при этом – закрыть вход для всех, кто туда приезжает. Или же наоборот – непомерно поднять цены за вход. Этого не должно произойти, уверены активисты.

"Это наш долг Майдану"

Почему именно ветеранские организации решили проконтролировать процесс? По словам Александра Васильченко, ветераны имеют на это полное право.

"Мы считаем, что имеем право этим заниматься и контролировать, чтобы весь процесс проходил прозрачно и открыто для всех, кто хотел бы узнать, что происходит с этим объектом. Плюс – это наш долг Майдану, и ветеранские организации имеют к этому прямое отношение. Ведь именно те ребята, которые были на Майдане, потом пошли на войну", - подчеркивает он.

К призыву контролировать все, что происходит в Межигорье, присоединились Советы участников АТО других районов Киева и глава Киеквской ОГА.

"Мы как представители общественных организаций хотели бы контролировать, чтобы все, что есть в Межигорье, не ушло не в те руки коммерсантов, которые могут там сделать сугубо коммерческий объект и делали там все, что хотят", - говорит Алексей Рябов, глава Совета ветеранов АТО Шевченковского района Киева.

Он высказал уверенность в том, гражданский совет при резиденции все же удастся внедрить.

Фото: До проведения конкурса в Межигорье находятся те, кто не несет никакой ответственности за имущество, которое есть на территории резиденции (twitter.com/slavorum)

"Я думаю, в АРМА осознают важность общественного контроля Межигорья. Если бы мы думали, что реализовать это невозможно и на диалог с нами не пойдут, то не брались бы за это", - подчеркнул он.

Есть шанс, что ситуация решится в пользу общественности

Тем временем в АРМА сообщили, что будут искать управляющего сразу на 3 группы объектов: недвижимое имущество, движимое имущество на территории "Межигорья", корпоративные права ООО "Танталит".

Также в новом конкурсе решили снять требование предоставлять прогнозы доходов, а акцент в программах управления должен быть на качестве содержания имущества.

"Мы установили требование: программа управления должна включать то, как управляющий видит работу в музее коррупции. Также АРМА предоставит большую информацию об активах, которые предлагается передать в управление", - сказал глава АРМА Янчук.

Кроме того, также добавили условие об обязательной публичности конкурса: все представленные документы участников смогут проходить публичное обсуждение, в том числе с участием журналистов. Срок для подачи документов составит 30 дней, уточнили в Агентстве.

Напомним, ранее в АРМА заявили, что бизнес не заинтересован в управлении резиденцией "Межигорье".

Также летом 2018 года Печерский райсуд столицы передал в управление Нацагентству по розыску активов арестованную резиденцию "Межигорье", где ранее жил беглый ныне экс-президент Виктор Янукович.