Ризик серйозний: навколо резиденції Межигір'я назріває гучний скандал

Взимку 2019 року журналісти-розслідувачі з різних ЗМІ висловили стурбованість тим, як проходить відбір нового управлінця для резиденції Межигір'я. Журналісти опублікували спільну заяву про це. 25 січня Агентство з виявлення, розшуку та управління активами мало оголосити переможця в конкурсі на управління резиденцією. Кореспонденти заявили, що конкурс на обрання керуючого виявився абсолютно непрозорим і прихованим від громадськості.

У заяві журналістів йдеться про те, що ніхто з представників громадськості не мав можливості ознайомитися з пропозиціями учасників. Про побоювання повідомили також голові Агентства. У відповідь на запитання голови Агентства про те, як можна вийти з ситуації, журналісти запропонували провести публічне обговорення стратегії управління "Межигір'ям" від усіх бажаючих взяти участь у конкурсі.

Крім того, у січні 2019 року стало відомо, що з Межигір'я зникло багато речей. У АРМА вважають, що прокуратура не змогла забезпечити збереження майна, яке було конфісковане.

Навесні цього року в АРМА вирішили провести конкурс повторно. До речі, конкурс повинен відбутися вже скоро, в перших числах квітня. У зв'язку з цим громадські організації закликають звернути увагу на це питання якомога скоріше.

Фото: Конкурс на управителя Межигір'я проведуть знову, і тепер там потрібно ввести громадський контроль, впевнені активісти (РБК-Україна)

За словами глави Агентства Антона Янчука, АРМА усвідомлює, що управління "Межигір'ям" є "дуже чутливим питанням".

"Тому, коли у повній мірі заарештовані об'єкти потрапили в управління АРМА, ми з відповідальністю поставилися до початку конкурсного відбору", - сказав Янчук.

"Цей об'єкт не має залишитися без громадського контролю"

Вже найближчим часом конкурс на управителя Межигір'ям проведуть знову. Про це в коментарі Styler нагадав Олександр Васильченко, доброволець першої хвилі, член ради ветеранів міста Києва, голова Спілки ветеранів АТО Подільського району столиці.

"АРМА передає Межигір'я в управління приватній компанії. Після цього там не залишається ніякого громадянського контролю. По суті Межигір'я передається якомусь комерційному підприємству, і воно буде керувати ним так, як вважає за потрібне. Ми не проти, щоб хтось там зробив бізнес і заробляв. Бізнес бізнесом, але ми б хотіли, щоб цей об'єкт не позбувся цивільного контролю, щоб це місце залишилося відкритою територією для всіх. По-друге, щоб там залишилася можливість проводити заходи для громадськості. Зокрема, для дітей, для ветеранів та їх сімей, для сімей загиблих учасників АТО", - говорить він.

По-третє, учасники АТО хотіли б, щоб ціна за вхід в Межигір'я залишилася такою, як є зараз, а не збільшилася в рази, додає Олександр Васильченко.

Фото: Межигір'я має залишитися місцем з вільним для всіх доступом, де будуть проводити волонтерські заходи для пільгових категорій населення, впевнені учасники АТО (РБК-Україна)

"Також ми хотіли б, щоб те майно, яке там є на даний момент, нікуди не зникло. З метою контролю ми хочемо брати участь у процесі інвентаризації об'єктів на території резиденції і стежити за тим, щоб нічого звідти не пропало надалі", - коментує він.

До сьогоднішнього моменту ситуація з Межигір'ям знаходиться поки що у підвішеному стані. Там по суті нема кому за щось відповідати, впевнені активісти районних Спілок ветеранів АТО.

"Там перебували просто люди, які ні за що не відповідали. Там щось робили, але питати по суті немає з кого. Там не несли ніякої відповідальності ні за збереження майна і природи в хорошому стані, ні за управління об'єктом як таким", - говорить Васильченко.

Але чи такий вже високий ризик того, що контролювати все, що відбувається в Межигір'ї, буде неможливо? За словами Олександра Васильченка, ризик залишається серйозним.

По-перше, невідомо, хто стане переможцем конкурсу, а по-друге - переможець може там відкрити що завгодно. Наприклад, ресторан. І при цьому – закрити вхід для всіх, хто туди приїжджає. Або ж навпаки – непомірно підняти ціни за вхід. Цього не повинно статися, впевнені активісти.

"Це наш борг Майдану"

Чому саме ветеранські організації вирішили проконтролювати процес? За словами Олександра Васильченка, ветерани мають на це повне право.

"Ми вважаємо, що маємо право цим займатися і контролювати, щоб весь процес відбувався прозоро і відкрито для всіх, хто хотів би дізнатися, що відбувається з цим об'єктом. Плюс – це наш обов'язок Майдану, і ветеранські організації мають до цього пряме відношення. Адже саме ті хлопці, які були на Майдані, потім пішли на війну", - підкреслює він.

До заклику контролювати все, що відбувається в Межигір'ї, приєдналися Спілки учасників АТО інших районів Києва та голова Київської ОДА.

"Ми як представники громадських організацій хотіли б контролювати, щоб все, що є в Межигір'ї, не пішло не в ті руки комерсантів, які можуть там зробити суто комерційний об'єкт і робили там все, що хочуть", - говорить Олексій Рябов, голова Ради ветеранів АТО Шевченківського району Києва.

Він висловив упевненість в тому, громадську раду при резиденції все ж вдасться впровадити.

Фото: До проведення конкурсу в Межигір'ї знаходяться ті, хто не несе ніякої відповідальності за майно, яке є на території резиденції (twitter.com/slavorum)

"Я думаю, в АРМА усвідомлюють важливість громадського контролю Межигір'я. Якщо б ми думали, що реалізувати це неможливо і на діалог з нами не підуть, то не бралися б за це", - підкреслив він.

Є шанс, що ситуація вирішиться на користь громадськості

Тим часом у АРМА повідомили, що будуть шукати керуючого відразу на 3 групи об'єктів: нерухоме майно, рухоме майно на території "Межигір'я", корпоративні права ТОВ "Танталіт".

Також у новому конкурсі вирішили зняти вимогу надавати прогнози доходів, а акцент у програмах управління повинен бути на якості утримання майна.

"Ми встановили вимогу: програма управління повинна включати те, як керуючий бачить роботу в музеї корупції. Також АРМА надасть велику інформацію про активи, які пропонується передати в управління", - сказав глава АРМА Янчук.

Крім того, також додали умову про обов'язкову публічність конкурсу: всі подані документи учасників зможуть проходити публічне обговорення, в тому числі за участю журналістів. Термін для подачі документів складе 30 днів, уточнили в Агентстві.

Нагадаємо, раніше в АРМА заявили, що бізнес не зацікавлений в управлінні резиденцією "Межигір'я".

Також влітку 2018 року Печерський райсуд столиці передав в управління Нацагентству з розшуку активів заарештовану резиденцію "Межигір'я", де раніше жив біглий нині екс-президент Віктор Янукович.