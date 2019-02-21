Родился без мозга: 6-летний чудо-ребенок осваивает серфинг (видео)

Ребенок родился без мозга в Британии (коллаж: РБК-Украина)

Маме ребенка пять раз предлагали сделать аборт

Шестилетний мальчик Ной Уолл, который выжил, несмотря на страшные врожденные патологии - ребенок родился с расщеплением позвоночника, и у него практически отсутствовал головной мозг. Несмотря на это он разговаривает, учится считать и даже осваивает серфинг, сообщает Good Morning Britain.

Когда его мать, Шелли Уолл, была беременна, ей пять раз предлагали сделать аборт, поскольку результаты УЗИ были не очень обнадеживающими. Врачи прогнозировали, что ребенок родится нежизнеспособным или же с тяжелыми отклонениями. Однако родители ребенка отказались, поскольку были уже немолоды.

Ребенок родился без мозга в Британии (скрин видео: YouTube/Good Morning Britain)

Несмотря на это, Ной, который появился на свет с мозгом равным двум процентам от нормы, смог "отрастить" его до 80-ти процентов от нормы. Медики разводят руками, называя британского малыша настоящим чудом. Некоторые врачи предполагают, что мозг ребенка был сильно сжат, а теперь занял положенное ему место.

Ребенок родился без мозга в Британии (скрин видео: YouTube/Good Morning Britain)

Несмотря на прогнозы врачей, утверждавших, что Ной будет умственно отсталым в тяжелой форме: слепо-глухо-немым, не сможет самостоятельно принимать пищу, он все это может. Хотя малыш и развивается с некоторым опозданием, в целом может считаться почти здоровым.

Сейчас ребенок ведет активный образ жизни. Он умеет разговаривать, учится считать и даже пытается заниматься серфингом. Медики дают ему хорошие шансы - в будущем он сможет вести полноценную жизнь.

Ребенок родился без мозга в Британии (видео: YouTube/Good Morning Britain)

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