ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Родился без мозга: 6-летний чудо-ребенок осваивает серфинг (видео)

STYLERЖизнь    21.02.2019 - 23:44
Родился без мозга: 6-летний чудо-ребенок осваивает серфинг (видео)
Ребенок родился без мозга в Британии (коллаж: РБК-Украина)

Маме ребенка пять раз предлагали сделать аборт

Шестилетний мальчик Ной Уолл, который выжил, несмотря на страшные врожденные патологии - ребенок родился с расщеплением позвоночника, и у него практически отсутствовал головной мозг. Несмотря на это он разговаривает, учится считать и даже осваивает серфинг, сообщает Good Morning Britain.

Когда его мать, Шелли Уолл, была беременна, ей пять раз предлагали сделать аборт, поскольку результаты УЗИ были не очень обнадеживающими. Врачи прогнозировали, что ребенок родится нежизнеспособным или же с тяжелыми отклонениями. Однако родители ребенка отказались, поскольку были уже немолоды.

Родился без мозга: 6-летний чудо-ребенок осваивает серфинг (видео)

Ребенок родился без мозга в Британии (скрин видео: YouTube/Good Morning Britain)

Несмотря на это, Ной, который появился на свет с мозгом равным двум процентам от нормы, смог "отрастить" его до 80-ти процентов от нормы. Медики разводят руками, называя британского малыша настоящим чудом. Некоторые врачи предполагают, что мозг ребенка был сильно сжат, а теперь занял положенное ему место.

Родился без мозга: 6-летний чудо-ребенок осваивает серфинг (видео)

Ребенок родился без мозга в Британии (скрин видео: YouTube/Good Morning Britain)

Несмотря на прогнозы врачей, утверждавших, что Ной будет умственно отсталым в тяжелой форме: слепо-глухо-немым, не сможет самостоятельно принимать пищу, он все это может. Хотя малыш и развивается с некоторым опозданием, в целом может считаться почти здоровым.

Сейчас ребенок ведет активный образ жизни. Он умеет разговаривать, учится считать и даже пытается заниматься серфингом. Медики дают ему хорошие шансы - в будущем он сможет вести полноценную жизнь.

Ребенок родился без мозга в Британии (видео: YouTube/Good Morning Britain)

К слову, мама одесских пятерняшек, Оксана Кобелецкая, рассказала о том, нужно ли заводить много детей и в каких случаях стоит повременить. 

Мы также писали о том, что дочь Ольги Майгун из Днепра, которая недавно родила 14-го ребенка, вступилась за маму, которая подверглась жесткой критике со стороны пользователей соцсетей.

Просто шок: у украинца десятилетиями росла опухоль-монстр (видео, фото) Нарушают иммунную систему: популярные препараты от гриппа и ОРВИ опасны
Новости Украины здоровье
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь