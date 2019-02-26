Родные винят врачей: во Львовской области от гриппа умер мужчина

Фото: Скорая помощь (Виталий Носач, РБК-Украина)

Двое суток в районной больнице врачи не могли решить, как его лечить

Жена покойного 46-летнего Игорь Бочковского, который скончался от осложнений, вызванных гриппом, считает, что в смерти мужа виноваты медики.

Трагедия произошла несколько дней назад в Мостисском районе Львовской области. Наталья Бочковская рассказала, что у мужа внезапно поднялась высокая температура. В семье перед этим все переболели гриппом, в том числе и дети – их у семьи Бочковских трое.

Когда через сутки температуру не удалось нормально сбить, она вызвала скорую помощь, которая доставила больного в Мостисскую районную больницу. Там его осмотрел дежурный врач и по словам Бочковской, ничего не назначил. Она рассказала, что врач сомневался в том, что нужно назначать антибиотики и даже спрашивал совета у нее.

"Она сказала, что такое как воспаление. Она не могла установить. Говорит мне, мол назначать антибиотики или нет? Я ответила, что я не врач и не могу знать", - рассказала вдова.

На следующий день пациента осмотрела заведующая отделением, зафиксировала повышение температуры и давления. В тот день Игорь Бочковский уже не мог самостоятельно подняться с кровати. Еще через два дня Наталья не выдержала и самостоятельно отвезла мужа в больницу во Львов. Там его сразу же забрали в реанимацию.

"При первом осмотре врача-анестезиолога состояние больного было оценено как крайне тяжелое, обусловленное тяжелой дыхательной недостаточностью. Было поставлен диагноз "двусторонняя пневмония, тяжелое течение". Сразу была начата интенсивную терапию в полном объеме. Также больному было проведены вирусологические обследования и был высеяны вирус гриппа А", - рассказала заведующий реанимационным отделением Львовской больницы скорой помощи Зоряна Бида.

На четвертый день болезни Игорь Бочковский скончался, трое детей остались без отца.

Почему больному не оказали своевременную помощь в Мостисской больнице, ответить не может ни заведующий терапевтическим отделением, ни главный врач. Они ссылаются на служебное расследование, которое назначили в областном департаменте здравоохранения.

Видео: YouTube/ТСН

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