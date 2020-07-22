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Переврали сами себя: В России опозорились с фейком про террориста из Луцка

Луцк, Среда 22 июля 2020 14:33
Переврали сами себя: В России опозорились с фейком про террориста из Луцка
В России распускают фейки про луцкого террориста Кривоша (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В России опозорились с фейком про террориста из Луцка Максима Кривоша

В России распространяют нелепые фейки про Максима Кривоша, который 21 июля захватил в Луцке автобус с заложниками. Причем полет фантазии у фейкогенераторов - российских СМИ - видимо, исчерпался. Так как Кривошу приписали качества, которых панически боятся в РФ.

По информации "надежного источника" Кривош стал бойцом полка "Азов" нетрадиционной ориентации. Такой фейк пустило издание "Коммерсант".

Не менее смешным выглядит и источник росСМИ - некий экс-сослуживец Кривоша со странным именем - Феофан Добролюбов. Об этом сообщил Telegram канал "Останній блокпост".

"Новый день, новый фейк от рашаСМИ. Путинское издание "Коммерсант" провело собственное "расследование" событий в Луцке с Москвы, и установило... что левый террорист и антифашист Максим Кривош якобы служил в полку "Азов" и был изгнан оттуда за гомосексуализм. Об этом им сообщил экзотический украинец по имени Феофан Добролюбов", - говорится в сообщении.

Переврали сами себя: В России опозорились с фейком про террориста из Луцка

В России опозорились с фейком про террориста из Луцка (скрин: Останній блокпост)

В Telegram-канале добавили, что за такие фейки следует подавать в суд, "но что с помойки РФ возьмешь".

Напомним, что Максим Кривош захватил заложников в рейсовом автобусе "Берестечко - Красниловка" утром 21 июля. К вечеру все заложники были освобождены, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, кем на самом деле оказался террорист из Луцка, который назвал себя Максимом Плохим.

Также мы писали, что луцкие заложники рассказали, как к ним относился террорист.

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