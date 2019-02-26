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Российский хор в церкви спел о ядерном ударе по США (видео)

STYLERЖизнь    26.02.2019 - 13:57
Российский хор в церкви спел о ядерном ударе по США (видео)
Коллаж РБК-Украина

Концертный хор Санкт-Петербурга считает, что россияне должны убивать американцев

В Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга церковный хор спел о ядерном ударе по Вашингтону. Диакон Андрей Кураев уже назвал это мракобесие "путинизмом под сводами Исаакия".

На празднике, приуроченном 23 февраля (день защитника отечества в РФ), хор исполнил песню Андрея Козловского об атомной бомбардировке США. Эта композиция была написана еще в 1980-х годах и называется "На подводной лодочке, или о зарплате военнослужащих".

"Культурная столица аплодировала... Песня сама по себе старая, из советского андеграунда. Тогда она была шуткой и даже сатирой на советский агитпроп. Но сегодня после путинских "мультиков" и "шуточек", да еще в таком суперсерьезном исполнении, это никак не смотрится шуткой", - прокомментировал видео Кураев.

Концертный хор Санкт-Петербурга исполняет в песню про ядерную бомбардировку США

Текст песни:

На подводной лодочке с атомным моторчиком
Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн
Пересек Атлантику и зову наводчика:
"Наводи, говорю, - Петров, на город Вашингтон!"

Тру-ля-ля, тру-ля-ля,
Все могу за три рубля!
Здравствуй, новая земля
Неприятеля!

И на самолетике сверху друг мой Вовочка
Не с пустыми люками в гости прилетел,
На подводной лодочке да с атомным моторчиком
Экипаж веселую песенку запел.

Тру-ля-ля, тру-ля-ля,
Можем все за три рубля!
Ты гори, гори земля
Неприятеля!

Сладко дремлют в Норфолке огоньки по берегу,
Спят усталые игрушки, н*гры тихо спят,
Ты прости, Америка, хорошая Америка,
Но пять сотен лет назад тебя открыли зря.

Тру-ля-ля, тру-ля-ля,
Все могу за три рубля!
Пополам гори земля
Неприятеля!

Пользователи сети пишут, что россияне "совсем еб@нулись".

"Хотят ядерной войны - пусть голову в печку сунут. Будет очень смешно, наверное", - написал один пользователь.

"Потрясно. Так одним моментом из творцов высокого искусства встать на одну доску с быдлом - это суметь надо! Брависсимо!﻿" - отметил другой.

"Вы там в хлам долбанулись?" - задал риторический вопрос россиянам третий комментатор.

"Сатана отбил ладошки, аплодируя. Что дальше?" - написал четвертый.﻿

Напомним, недавно скандальній нардеп Михаил Добкин обматерил известную телеведущую.

Угроза существует: эксперт высказался о вероятности ядерной войны в мире Путин готовит россиян к ядерной войне, - ABC News
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