Российский хор в церкви спел о ядерном ударе по США (видео)

Концертный хор Санкт-Петербурга считает, что россияне должны убивать американцев
В Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга церковный хор спел о ядерном ударе по Вашингтону. Диакон Андрей Кураев уже назвал это мракобесие "путинизмом под сводами Исаакия".
На празднике, приуроченном 23 февраля (день защитника отечества в РФ), хор исполнил песню Андрея Козловского об атомной бомбардировке США. Эта композиция была написана еще в 1980-х годах и называется "На подводной лодочке, или о зарплате военнослужащих".
"Культурная столица аплодировала... Песня сама по себе старая, из советского андеграунда. Тогда она была шуткой и даже сатирой на советский агитпроп. Но сегодня после путинских "мультиков" и "шуточек", да еще в таком суперсерьезном исполнении, это никак не смотрится шуткой", - прокомментировал видео Кураев.
Концертный хор Санкт-Петербурга исполняет в песню про ядерную бомбардировку США
Текст песни:
На подводной лодочке с атомным моторчиком
Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн
Пересек Атлантику и зову наводчика:
"Наводи, говорю, - Петров, на город Вашингтон!"
Тру-ля-ля, тру-ля-ля,
Все могу за три рубля!
Здравствуй, новая земля
Неприятеля!
И на самолетике сверху друг мой Вовочка
Не с пустыми люками в гости прилетел,
На подводной лодочке да с атомным моторчиком
Экипаж веселую песенку запел.
Тру-ля-ля, тру-ля-ля,
Можем все за три рубля!
Ты гори, гори земля
Неприятеля!
Сладко дремлют в Норфолке огоньки по берегу,
Спят усталые игрушки, н*гры тихо спят,
Ты прости, Америка, хорошая Америка,
Но пять сотен лет назад тебя открыли зря.
Тру-ля-ля, тру-ля-ля,
Все могу за три рубля!
Пополам гори земля
Неприятеля!
Пользователи сети пишут, что россияне "совсем еб@нулись".
"Хотят ядерной войны - пусть голову в печку сунут. Будет очень смешно, наверное", - написал один пользователь.
"Потрясно. Так одним моментом из творцов высокого искусства встать на одну доску с быдлом - это суметь надо! Брависсимо!" - отметил другой.
"Вы там в хлам долбанулись?" - задал риторический вопрос россиянам третий комментатор.
"Сатана отбил ладошки, аплодируя. Что дальше?" - написал четвертый.
Напомним, недавно скандальній нардеп Михаил Добкин обматерил известную телеведущую.