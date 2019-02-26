Российский хор в церкви спел о ядерном ударе по США (видео)

Коллаж РБК-Украина

Концертный хор Санкт-Петербурга считает, что россияне должны убивать американцев

В Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга церковный хор спел о ядерном ударе по Вашингтону. Диакон Андрей Кураев уже назвал это мракобесие "путинизмом под сводами Исаакия".

На празднике, приуроченном 23 февраля (день защитника отечества в РФ), хор исполнил песню Андрея Козловского об атомной бомбардировке США. Эта композиция была написана еще в 1980-х годах и называется "На подводной лодочке, или о зарплате военнослужащих".

"Культурная столица аплодировала... Песня сама по себе старая, из советского андеграунда. Тогда она была шуткой и даже сатирой на советский агитпроп. Но сегодня после путинских "мультиков" и "шуточек", да еще в таком суперсерьезном исполнении, это никак не смотрится шуткой", - прокомментировал видео Кураев.

Концертный хор Санкт-Петербурга исполняет в песню про ядерную бомбардировку США

Текст песни:

На подводной лодочке с атомным моторчиком

Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн

Пересек Атлантику и зову наводчика:

"Наводи, говорю, - Петров, на город Вашингтон!"

Тру-ля-ля, тру-ля-ля,

Все могу за три рубля!

Здравствуй, новая земля

Неприятеля!

И на самолетике сверху друг мой Вовочка

Не с пустыми люками в гости прилетел,

На подводной лодочке да с атомным моторчиком

Экипаж веселую песенку запел.

Тру-ля-ля, тру-ля-ля,

Можем все за три рубля!

Ты гори, гори земля

Неприятеля!

Сладко дремлют в Норфолке огоньки по берегу,

Спят усталые игрушки, н*гры тихо спят,

Ты прости, Америка, хорошая Америка,

Но пять сотен лет назад тебя открыли зря.

Тру-ля-ля, тру-ля-ля,

Все могу за три рубля!

Пополам гори земля

Неприятеля!

Пользователи сети пишут, что россияне "совсем еб@нулись".

"Хотят ядерной войны - пусть голову в печку сунут. Будет очень смешно, наверное", - написал один пользователь.

"Потрясно. Так одним моментом из творцов высокого искусства встать на одну доску с быдлом - это суметь надо! Брависсимо!﻿" - отметил другой.

"Вы там в хлам долбанулись?" - задал риторический вопрос россиянам третий комментатор.

"Сатана отбил ладошки, аплодируя. Что дальше?" - написал четвертый.﻿

Напомним, недавно скандальній нардеп Михаил Добкин обматерил известную телеведущую.