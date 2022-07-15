ROXOLANA показала погибшего в Виннице звукорежиссера: "был отзывчивым и невероятно искренним"

Во время ракетного обстрела Винницы 14 июля пострадало немало членов команды певицы ROXOLANA, один из которых - звукорежиссер Евгений Коваленко - погиб. Певица показала фото парня и вспомнила, каким он был.

Печальное сообщение появилось на ее странице в Instagram .

ROXOLANA опубликовала черно-белое фото Евгения и рассказала, что жизнь талантливого звукорежиссера оборвалась на 26-м году.

"Россияне унесли жизнь нашего звукорежиссера Жени Коваленко. Жене было всего 25 лет. Он был отзывчивым, веселым и невероятно искренним", - написала артистка.

Евгений Коваленко погиб во время ракетного удара россиян в Виннице (фото: instagram.com/roxolanas)

Она выразила соболезнования родным и призвала коллег поддержать маму Жени.

"Конечно, ничего не облегчит потерю, но для помощи семье оставляем карточку мамы Евгения, Лины Сергеевны Коваленко.

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Ей как никогда сейчас нужна ваша поддержка", - отметила исполнительница.

В комментариях откликнулись немало украинских звезд, среди которых Владимир Остапчук, исполнитель Дмитрий Монатик, комедийный актер Юрий Ткач, ведущая Леся Никитюк и другие. Обычные подписчики певицы также выразили свое сочувствие.

Ранее стало известно, что в результате ракетного удара пострадали члены команды певицы Оли Цибульской и исполнителя LAUD. На вечер 14 июля был запланирован благотворительный концерт артистов в Доме офицеров в Виннице.

Впоследствии оказалось, что там могла оборваться жизнь еще одного известного певца Олега Скрипки. Он вместе с группой был на месте попадания ракет буквально за 10 минут до трагедии и чудом спасся.

ROXOLANA отменила все предстоящие концерты в рамках благотворительного тура "Держись" - в Хмельницком, Тернополе, Житомире, ведь будет заниматься похоронами Евгения и реабилитацией других членов команды.