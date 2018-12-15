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"Рождается История": что происходит возле Софии Киевской (фото)

STYLERЖизнь    15.12.2018 - 11:26
"Рождается История": что происходит возле Софии Киевской (фото)
Фото: (РБК-Украина/Виталий Носач)

Политик отметила, что перед церковью много мирян

Объединительный собор УПЦ, который проходит Киеве, в главной церкви страны — в Софии Киевской – Ирина Геращенко назвала "рождением Истории". Она опубликовала ряд снимков возле православного храма, на которых видно, что происходит перед началом Собора. Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Украины написала на своей странице в Facebook.

Геращенко пишет, что помимо множества мирян на площади возле церкви собралось много знакомых военных капелланов.

"Сейчас здесь, в святой Софии Киевской рождается История. Молимся рядом. На площади много мирян, встретила много знакомых военных капелланов, с которыми виделись на фронте, в наших армейских батальонов и бригад. Мудрости нашим священникам и святым отцам", — написала она.

&quot;Рождается История&quot;: что происходит возле Софии Киевской (фото)

Скриншот поста аккаунта facebook.com/iryna.gerashchenko

Ирина Геращенко также опубликовала несколько фото с места проведения Объединительного собора.

 

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Напомним, сегодня в Софийском соборе пройдет Объединительный собор, на котором объявят о создании новой поместной церкви, а также изберут ее главу.

Следует отметить, что на площади собираются прихожане разных церквей, в том числе из других городов. Здесь также установлен большой экран, на котором будут транслировать открытую часть Объединительного собора.

Ранее сообщалось, что из-за объединительного собора в центре Киева усилили меры безопасности украинских православных церквей. На въездах в центр Киева дежурят усиленные экипажи полиции. Подходы к Софийской площади перекрыты, вход на саму на площадь возможен только через рамки с металлоискателями. У присутствующих также проверяют документы и проводят досмотр на предмет наличия оружия.

Видео: РБК-Украина

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