"Народжується Історія": що відбувається біля Софії Київської (фото)

Фото: (РБК-Україна/Віталій Носач)

Політик зазначила, що перед церквою багато мирян

Об'єднавчий собор УПЦ, який проходить Києві, в головній церкві країни — Софії Київській – Ірина Геращенко назвала "народженням Історії". Вона опублікувала кілька знімків біля православного храму, на яких видно, що відбувається перед початком Собору. Про це перший заступник голови Верховної Ради України написала на своїй сторінці в Facebook.

Геращенко пише, що крім безлічі мирян на площі біля церкви зібралося багато знайомих військових капеланів.

"Зараз тут, у святій Софії Київської народжується Історія. Молимося поряд. На площі багато мирян, зустріла багато знайомих військових капеланів, з якими бачилися на фронті, в наших армійських батальйонів і бригад. Мудрості нашим священикам і святим отцям", — написала вона.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/iryna.gerashchenko

Ірина Геращенко також опублікувала кілька фото з місця проведення Об'єднавчого собору.

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Нагадаємо, сьогодні в Софійському соборі пройде Об'єднавчий собор, на якому оголосять про створення нової помісної церкви, а також оберуть голову.

Слід зазначити, що на площі збираються парафіяни різних церков, у тому числі з інших міст. Тут також встановлено великий екран, на якому транслюватимуть відкриту частину Об'єднавчого собору.

Раніше повідомлялося, що через об'єднавчий собор в центрі Києва посилили заходи безпеки українських православних церков. На в'їздах в центр Києва чергують посилені екіпажі поліції. Підходи до Софійської площі перекриті, вхід на саму на площу можливий тільки через рамки з металошукачами. У присутніх також перевіряють документи і проводять огляд на предмет наявності зброї.

Відео: РБК-Україна