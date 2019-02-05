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Розовое золото и кожа крокодила: нардеп засветил часы за два миллиона (фото)

STYLERЖизнь    05.02.2019 - 17:54
Розовое золото и кожа крокодила: нардеп засветил часы за два миллиона (фото)
Коллаж РБК-Украина

Журналистам удалось сделать фото ценного аксессуара

Народный депутат Украины от фракции "Видродження" Леонид Климов появился в Верховной Раде с швейцарскими часами стоимостью 2 млн гривен. Об этом сообщило издание "Апостроф".

Элитный аксессуар, которым щеголял в Раде Климов является наручными часами швейцарской компании Ulysse Nardin. Стоимость часов - 72 995 долларов (около 2 миллионов гривен).

Часы изготовлены розового золота, оникса и сапфирового стекла. А браслет сделан из кожи крокодила.

Напомним, ранее украинские депутаты эпично потроллили пропагандистку РФ Скабееву в Страсбурге.

Также мы сообщали, что народного депутата Шухевича экстренно госпитализировали прямо из здания Совета.

Кстати, мы писали о том, что мошенники позвонили дочери народного депутата Юрия Соловья и обманом выманили у нее большую сумму денег.

 

 

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