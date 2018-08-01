"Русское движение подавлено": экс-главарь "ДНР" пришел в восторг от украинской армии

Фото: Игорь Стрелков-Гиркин (wikimedia.orgDom_kobb)

Боевик рассказал, какой мощью обладают наши военные

Экс-главарь "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин восхитился мощью украинской армии. Он также предупредил боевиков о неизбежном наступлении наших военных. Об этом он сказал в эфире "Рой ТВ".

"Четыре года прошло, военное решение в настоящее время крайне проблематично, Украина создала мощную армию, русское движение во всей Новороссии подавлено практически полностью. Да, недовольство населения там остается, и оно немалое, но никаких организованных структур нет, они уничтожены…" - сказал Гиркин.

Видео: Игорь Стрелков-Гиркин (youtube.com/РОЙ ТВ)

Боевик добавил, что Запад перебрасывает войска вплотную к границам РФ.

"И авиацию, и сухопутные силы, и флоты — все это подтягивается и подтягивается, в том числе, к побережью Украины, и к границам Украины", — отметил он.

Ранее боевик "ДНР" признался, что террористы массово убивали дончан.

Террорист рассказал, что в январе 2015 года боевики обстреляли остановку общественного транспорта и троллейбус. В результате погибли 10 человек. Тогда в "ДНР" заявили, что обстрел был проведен якобы украинскими военнослужащими.

Также сообщалось, что в Донецкой области террористы разогнали дискотеку.

Отдыхающие курортного поселка Седово устроили себе импровизированную дискотеку. Один из туристов включил музыку в своем авто, а остальные туристы подтянулись к автомобилю и начали танцевать.

Через некоторое время приехали террористы из так называемой "полиции ДНР". Они потребовали прекратить дискотеку.

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