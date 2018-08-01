"Російський рух придушено": екс-ватажок "ДНР" прийшов в захват від української армії

Фото: Ігор Стрєлков-Гіркін (wikimedia.orgDom_kobb)

Бойовик розповів, якою силою володіють наші військові

Екс-ватажок "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін захопився величчю української армії. Він також попередив бойовиків про неминуче настання наших військових. Про це він сказав в ефірі "Рой ТВ".

"Чотири роки минуло, військове рішення в даний час вкрай проблематично, Україна створила потужну армію, російське рух у всій Новоросії придушене практично повністю. Так, невдоволення населення там залишається, і воно чимале, але ніяких організованих структур немає, вони знищені..." - сказав Гіркін.

Відео: Ігор Стрєлков-Гіркін (youtube.com/РОЙ ТВ)

Бойовик додав, що Захід перекидає війська впритул до кордонів РФ.

"І авіацію, сухопутні сили, і флоти — все це підтягується і підтягується, в тому числі, до узбережжя України, і до кордонів України", — зазначив він.

Раніше бойовик "ДНР" зізнався, що терористи масово вбивали донеччан.

Терорист розповів, що в січні 2015 року бойовики обстріляли зупинку громадського транспорту та тролейбус. В результаті загинули 10 осіб. Тоді в "ДНР" заявили, що обстріл був проведений нібито українськими військовослужбовцями.

Також повідомлялося, що в Донецькій області терористи розігнали дискотеку.

Відпочиваючі курортного селища Сєдове влаштували собі імпровізовану дискотеку. Один з туристів включив музику в своєму авто, а інші туристи підтяглися до автомобіля та почали танцювати.

Через деякий час приїхали терористи з так званої "поліції ДНР". Вони вимагали припинити дискотеку.

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