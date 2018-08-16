Рыжие слизни атакуют: во Львовской области нашествие новых вредителей

Скриншот из видео

Вредители попали в Украину из Испании

Во Львовской области растения на огородах и садах атакуют рыжие испанские слизни. Об этом передает "Сегодня".

По словам ученых, вредители расплодились из-за теплых зим и влажного климата.

Известно, что рыжие слизни попали в Украину из Испании, говорят ученые и предполагают, что вредителей могли случайно завезти вместе с саженцами или овощами. Вредители также распространились и в других странах Европы: от Португалии до Швеции. Слизни быстро размножаются и расползаются по миру, поскольку в природе врагов у них нет – кроме человека.

Эксперты советуют перекапывать участок на зиму, чтобы избежать размножения слизней.

"Есть гранулы, которые содержат средства для привлечения тех слизней и одновременно уничтожают их при их поедании... На зиму целесообразно перекапывать участок – зимуют они на стадии яйца и слизня на глубине до 10 сантиметров, поэтому перед первыми заморозками или во время оттепелей участок стоит перекопать – и таким образом мы их можем уничтожить", – рассказал доцент кафедры лесоводства Национального лесотехнического университета Украины Владимир Кравец.

Местные жители говорят, что в жару слинзей меньше – они прячутся от жары, а от ночью или в дождь начинается настоящее нашествие этих вредителей.

Видео: На Львовщине огороды и сады атакуют рыжие испанские слизни (youtube.com/Сегодня)

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