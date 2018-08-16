Руді слимаки атакують: у Львівській області навала нових шкідників

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Шкідники потрапили в Україну з Іспанії

У Львівській області рослини на городах і садах атакують руді іспанські слимаки. Про це передає "Сьогодні".

За словами вчених, розплодилися шкідники через теплі зими і вологий клімат.

Відомо, що руді слимаки потрапили в Україну з Іспанії, кажуть вчені припускають, що шкідників могли випадково завезти разом із саджанцями або овочами. Шкідники також поширилися і в інших країнах Європи: від Португалії до Швеції. Слимаки швидко розмножуються і розповзаються по світу, оскільки в природі ворогів у них немає – крім людини.

Експерти радять перекопувати ділянку на зиму, щоб уникнути розмноження слимаків.

"Є гранули, які містять засоби для залучення тих слимаків і одночасно знищують їх при їх поїданні... На зиму доцільно перекопувати ділянку – зимують вони на стадії яйця і слизняка на глибині до 10 сантиметрів, тому перед першими заморозками або під час відлиг ділянка коштує перекопати – і таким чином ми можемо їх знищити", – розповів доцент кафедри лісівництва Національного лісотехнічного університету України Володимир Кравець.

Місцеві жителі кажуть, що в спеку слинзей менше – вони ховаються від спеки, а вночі або в дощ починається справжнє нашестя цих шкідників.

Відео: На Львівщині городи і сади атакують руді іспанські слимаки (youtube.com/Сегодня)

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