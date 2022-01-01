Самый подробный гороскоп для всех знаков Зодиака на 2022 год: кого ждут изменения, богатство и любовь

Для всех поклонников звезд 2022 год будет как минимум интересным, а как максимум - лучше всех предыдущих.

А чтобы подкрепить эти слова гарантиями, редакция Styler прослушала аудиогороскоп на медиасервисе MEGOGO и готова делиться прогнозами экспертов-астрологов.

Овен

Овны, в грядущем году вам придется исключительно ускоряться, и, заметьте, без всякой турбулентности!

Зима откроет для вас разнообразие перспектив, но не пытайтесь мчаться во всех направлениях сразу. Учитесь фокусироваться и прилагать усилия методично, а не рывками, чтобы получить то, к чему вы стремитесь на самом деле, а не то, до чего легко дотянуться.

Весна обещает быть тягостной, особенно для свободных представителей знака. Ваши взгляды будут достаточно красноречивыми, поэтому сделайте так, чтобы и действия были соответствующими.

Летние месяцы лучше использовать для того, чтобы навести порядок в финансах, тем более они будут множиться на глазах.

Осень принесет с собой долгожданную стабильность, поэтому не ищите подвоха - ведь, честное звездное, его там нет. Наслаждайтесь новым статусом и будьте открыты к изменениям, тем более, что они, вероятнее всего, будут приятными.

Знак Зодиака Овен (фото: pixabay.com / Lena Helfinger)

Телец

Тельцы, в этом году вам будет значительно легче направлять жизнь в необходимое русло, самое важное - вовремя с ним определиться.

Зимой не бойтесь трудностей, они созданы для того, чтобы закалить ваш характер и научить еще больше ценить собственные свершения.

Весна прокачает вас как личность. Перед вами откроется множество возможностей, поэтому не ищите отмазок - берите свое.

Летние месяцы буквально созданы для упорного труда, особенно, если начало вы уже заложили. Попробуйте быстро тестировать различные гипотезы, делать выводы и идти дальше, не слишком концентрируясь на успехах или поражениях.

Осень будет состоять из нескольких коротких спринтов, а не одного сплошного марафона. Концентрируйтесь на том, что вы делаете в каждый конкретный момент, а мысли о будущем и прошлом оставьте за дверью своего дома.

Кстати, много кому из представителей знака удастся поменять место жительства, поэтому советуем вам заранее присмотреться к карте мира!

Знак Зодиака Телец (фото: pixabay.com / Lena Helfinger)

Близнецы

Близнецы, в 2022 году вам придется договориться с реальностью - для того, чтобы не только придумывать планы, но и воплощать их. Зимой вам необходимо быть выносливыми, ведь дел будет уйма. Будьте честны сами с собой, и с людьми вокруг: попробуйте не давать напрасных обещаний и не откладывать на последний момент то, что на самом деле просто не хотите делать.

Весной большинство независимых представителей знака поверят в любовь, даже если когда-то клялись не вступать в любые отношения. Если под бой курантов вы пожелали встречу со своей второй половинкой, то звезды сделают все возможное, чтобы она таки состоялась, поэтому не выходите из дома без улыбки.

Лето внесет определенные коррективы в ваши планы. Помните: не стоит сдаваться в плен судьбе, ведь Вселенная, конечно, знает как лучше, но иногда она просто проверяет вас на стрессоустойчивость.

Осенние месяцы раскрасят вашу жизнь яркими красками и единственное, что немного затмит всю картину - это нехватка времени. Примените навыки тайм менеджмента, которыми овладели еще зимой, и тогда вам с легкостью удастся поместить в свой график все то, что не удавалось ранее.

Знак Зодиака Близнецы (фото: pixabay.com / Lena Helfinger)

Рак

Раки, в этом году Вселенная выдаст вам карт бланш на перемены, так что ваша задача - не спасовать. Зима может начаться как угодно, но вы в любом случае должны быть выше обстоятельства и настойчивыми в своих взглядах.

Весной все сферы жизни будут окрашены в светлые оттенки. Создавайте ритм самостоятельно, чтобы не оказаться в плену чужих желаний и убеждений.

Летние месяцы будут беззаботными, особенно если вы не били баклуши в первой половине года. Вам удастся и отдохнуть, и поработать, и сделать все это с удовольствием.

Осень - благоприятный период для того, чтобы работать со своими эмоциями: чаще показывать их и ни в коем случае не накапливать внутри. Ваша честность будет оценена по достоинству, поэтому будьте готовы налаживать отношения и наслаждаться жизнью.

Знак Зодиака Рак (фото: pixabay.com / Lena Helfinger)

Лев

Ну что же, Львы, совсем скоро наступит очередной год Вашего царствования, уже готовы к этому? Зима обещает быть холодной, особенно если речь идет о межличностных отношениях, но это хорошая новость, а не то, что Вы себе подумали. Вы будете иметь достаточно тепла, чтобы растопить любой айсберг, что встретится на вашем пути; и достаточно благоразумия, чтобы понять, что некоторые истории уже давно пора закончить.

Весной начнется период стабилизации начатых ранее дел, поэтому убедитесь, что стартовали быстро и уверенно.

У вас есть все шансы провести летние месяцы не в шезлонге у бассейна, а в рабочей запаре, но и тут можно найти свои плюсы. Проекты будут расти как на дрожжах и лишь размеры ваших аппетитов и амбиций помогут определить границы.

Осень принесет не только желанную прохладу, но и долгожданный отдых. Забронируйте перелет в теплую страну, желательно в ту, где нет мобильного покрытия. Пожинайте плоды своего труда вовремя, чтобы не перезрели, и попробуйте не сравнивать себя с другими.

Знак Зодиака Лев (фото: pixabay.com / Lena Helfinger​​​​​​​)

Дева

Девы, вы готовы ворваться в новый год своей жизни на всех парусах? Зима потребует вашего участия во всех сферах, поэтому запасайтесь терпением и выдержкой.

Весна принесет вам много хороших новостей, поэтому внимательно следите за состоянием своего здоровья. Звезды опасаются, что волна радостных переживаний может отнести вас далеко от здорового образа жизни и погрузить в череду бесконечных праздников.

Летом попробуйте запустить в свою работу как можно больше идей. Это также отличный период для того, чтобы начать собственное дело, особенно если вам удастся сосредоточиться на главном и не распыляться на мелочи.

Осень принесет в вашу жизнь кучу возможностей, и на любовном поприще также. Вас ждет состояние ясности, поэтому попробуйте не придумывать иллюзий намеренно, просто для того, чтобы развлечься.

Ваша холодность будет крайне привлекательной для других, поэтому советуем вам руководствоваться головой, а не сердцем.

Знак Зодиака Дева (фото: pixabay.com / Lena Helfinger​​​​​​​)

Весы

Зимой большинство представителей знака встретятся с шатким эмоциональным состоянием. Не ищите стабильности: это отличный шанс проявить все грани своей личности и научиться балансировать между всем, что вам предлагает Вселенная.

Весенние месяцы побудят вас провести переоценку ценностей. Помните, что в первую очередь вы сами ответственны за себя и свое счастье, поэтому сконцентрируйтесь на том, чтобы выполнять то, что сами же себе и пообещали, и заботиться о своем благе не меньше, чем о чужом.

Лето пройдет крайне плодотворно, если вы готовы работать не только ради удовольствия, но и ради результата. Попробуйте принимать судьбоносные решения не только головой: включайте интуицию, она непременно приведет вас к успеху быстрее, чем логика.

Осень позволит спокойно продолжить все начатое раньше. Самое важное - это сохранять спокойствие и не поддаваться секундным порывам. Демонстрируйте свои сильные черты миру, и он ответит вам с восторгом.

Знак Зодиака Весы (фото: pixabay.com / Lena Helfinger​​​​​​​)

Скорпион

Скорпионы, вам придется осваивать новые территории и примерять неожиданные для себя роли. Зима принесет вам много сюрпризов, которых вы отнюдь не ждали. Соберите всю свою волю в кулак, а еще лучше - запаситесь оптимизмом и смелостью, чтобы быстро сориентироваться на новой местности и выжать максимум из всех ситуаций.

Весна способна растопить сердце даже самых неприступных представителей знака, поэтому не удивляйтесь, если почувствуете тягу к подвигам, особенно на любовной ниве. Глубоко семейным представителям знака звезды советуют ловить волну и экспериментировать с форматами отношений, это поможет вывести их на новый уровень. Также вам стоит выкладываться на максимум в работе, и результаты превзойдут любые ваши ожидания.

Летом будьте готовы выдохнуть и хорошенько отдохнуть. Посвятите больше времени планированию, а не действиям.

Осенние месяцы научат вас взаимодействовать с людьми вокруг совсем по-другому. Попробуйте быть открытыми к компромиссам и к поиску золотой середины в рабочих вопросах. Вам удастся наконец найти успокоение, но, вероятно, там, где вы не ожидали.

Знак Зодиака Скорпион (фото: pixabay.com / Lena Helfinger​​​​​​​)

Стрелец

Стрельцы, вы стоите на пороге перемен, а вот переступать его или нет - зависит лишь от вас. Зима пройдет интересно, но не факт, что вам изначально это будет нравиться. Будьте готовы оперативно решать множество вопросов и не опускать руки. Вам придется много работать и руководствоваться рациональными мотивами: это не только закалит ваш дух, но и принесет значимые финансовые результаты в ближайшем будущем.

Весна - благоприятный период для того, чтобы пересмотреть свои приоритеты, особенно если это касается любовной сферы. Вам удастся повернуть события в желаемую для вас сторону, но исключительно если будете смелыми.

Лето запомнится прогрессом во всех делах. Сконцентрируйтесь на том, чтобы не только фантазировать, но и действовать, а еще - делитесь своими планами с другими. У вас может появиться неожиданно много союзников, а там и господство над миром не за горами.

Осенние месяцы лучше посвятить учебе, к тому же необязательно в роли ученика. Смело расширяйте свои зоны влияния и реализовывайте то, что задумали еще в начале года, самое важное - не забывайте об отдыхе и восстановлении собственных сил.

Балансируйте между различными вариантами: вы должны быть уверенными в своем решении на все сто, тем более, что времени для его принятия вы будете иметь вдоволь, даже если на первый взгляд вам так не кажется.

Знак Зодиака Стрелец (фото: pixabay.com / Lena Helfinger​​​​​​​)

Козерог

Козероги, добро пожаловать в год, когда все наконец будет так, как вы желаете, ну или значительно лучше. Зимой большинству представителей знака может показаться, что вы подверглись нападению золотых рыбок - множество желаний будут воплощаться почти мгновенно. Это отличный период для того, чтобы начать тщательно контролировать свои мысли и не концентрироваться на негативном сценарии.

Весенняя оттепель коснется не только ваших сердец, но и рабочих вопросов. Попробуйте не слишком себя оберегать: чем больше усилий вы приложите сейчас, тем лучшим и более долговечным будет результат.

Летние месяцы, вероятно, подбросят вам непростой выбор. Звезды подозревают, что на кону окажутся любовь и деньги. Все зависит от того сможете ли вы прекратить думать в формате “или” и переключиться на “и”.

Осень вы проведете на седьмом, нет, на двадцать седьмом небе от счастья, поэтому заранее позаботьтесь о том, чтобы закрыть все важные рабочие вопросы в начале сезона, ведь чем дальше, тем сложнее вам будет сконцентрироваться на чем-то, кроме любовной сферы жизни.

Знак Зодиака Козерог (фото: pixabay.com / Lena Helfinger​​​​​​​)

Водолей

Водолеи, начинается новый сезон вашей жизни, вы готовы? Зимой вы вряд ли заметите какие-то резкие изменения. Дела будут двигаться по маршруту, который вы задали в прошлом году, поэтому единственное, что вам нужно - это сохранять спокойствие и продолжать. Звезды советуют уделять больше внимания второй половинке, а если вы такой не имеете - концентрируйтесь на себе.

Весенние месяцы запомнятся сменой курса: Вы наконец окажетесь за штурвалом своей жизни и сможете направить его в необходимую вам сторону. Не отказывайтесь от помощи окружения: командная работа будет значительно эффективнее.

Лето лучше посвятить отдыху, особенно если весной вы не имели времени даже на то, чтобы вдохнуть или выдохнуть. Попробуйте оказаться подальше от родной земли, это даст вам немного вдохновения, которое вы сможете направить в продуктивное русло.

Осень - замечательный период для того, чтобы стабилизировать все наработанное в предыдущие периоды. Ожидайте хороших новостей на любовном поприще: кто-то получит предложение руки и сердца, кто-то наконец закончит то, что тянуло вниз.

Знак Зодиака Водолей (фото: pixabay.com / Lena Helfinger​​​​​​​)

Рыбы

Рыбы, в новом году вы будете сиять, но это вовсе не отменяет необходимости прилагать определенные усилия. Зима будет подталкивать вас к свершениям, к тому же не стоит ждать, пока она начнет агрессивные действия - начните первыми! Перед вами откроется даже та дверь, о которой вы и мечтать не могли, главное - набраться смелости и поверить, что вы достойны всего... и чуть больше. Скромность - ваша важнейшая добродетель, поэтому делайте добро молча и будьте уверены, что вас не только оценят, но и наградят.

Весной попробуйте не зацикливаться на одной идее. У вас будет достаточно времени и сил, чтобы сконцентрироваться на нескольких направлениях одновременно, поэтому не стоит подбадривать свой страх к переменам.

Летние месяцы запомнятся вам романтической атмосферой, которая способна окрасить все вокруг в розовые оттенки. Глубоко семейные представители знака поймают свежую волну в отношениях, а независимые Рыбы, вероятно, встретят свою судьбу, а может даже и не одну.

Осень принесет вам не только множество возможностей, но и несколько препятствий, ну, просто для того, чтобы вы были не только успешными и талантливыми, но и опытными. Делайте ошибки быстро и не зацикливайтесь на том, что что-то пошло не по плану. В конце концов, Вселенная всегда имеет свой план, и согласно нему вы всегда безумно счастливы.

Знак Зодиака Рыбы (фото: pixabay.com / Lena Helfinger​​​​​​​)

Добавим, что полную версию личного аудіогороскопу на 2022 год можно слушать в мобильном приложении MEGOGO в разделе "Аудио".