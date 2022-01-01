Найдетальніший гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 2022 рік: кого чекають зміни, багатство і кохання

Для усіх шанувальників зірок 2022 рік буде як мінімум цікавим, а як максимум - кращим за всі попередні.

А щоб підкріпити ці слова гарантіями, редакція Styler прослухала аудіогороскоп на медіасервісі MEGOGO та готова ділитися прогнозами експертів-астрологів.

Овен

Овни, в прийдешньому році вам доведеться виключно прискорюватися, і, зауважте, без жодної турбулентності!

Зима відкриє для вас розмаїття перспектив, але не намагайтеся мчати в усіх напрямках одразу. Вчіться фокусуватися й докладати зусиль методично, а не ривками, щоб отримати те, чого ви прагнете насправді, а не те, до чого легко дотягнутися.

Весна обіцяє бути обтяжливою, особливо для вільних представників знака. Ваші погляди будуть доволі красномовними, тож зробіть так, щоб і дії були відповідними.

Літні місяці краще використати для того, щоб навести лад у фінансах, тим паче вони множитимуться на очах.

Осінь принесе з собою довгоочікувану стабільність, тож не шукайте підступу - адже, чесне зіркове, його там немає. Насолоджуйтеся новим статусом і будьте відкриті до змін, тим паче, що вони, найімовірніше, будуть приємними.

Знак Зодіаку Овен (фото: pixabay.com / Lena Helfinger)

Телець

Тельці, цього року вам буде значно легше спрямовувати життя в необхідне русло, найважливіше - вчасно з ним визначитися.

Узимку не бійтеся труднощів, вони створені для того, щоб загартувати ваш характер і навчити ще більше цінувати власні звершення.

Весна прокачає вас як особистість. Перед вами відкриється безліч можливостей, тож не шукайте відмазок - беріть своє.

Літні місяці буквально створені для наполегливої праці, особливо якщо початок ви вже заклали. Спробуйте швидко тестувати різноманітні гіпотези, робити висновки і йти далі, не надто концентруючись на успіхах або поразках.

Осінь складатиметься з кількох коротких спринтів, а не одного суцільного марафону. Концентруйтеся на тому, що ви робите в кожен конкретний момент, а думки про майбутнє й минуле залиште за дверима свого будинку.

До речі, багато кому з представників знака вдасться змінити місце проживання, тож радимо вам заздалегідь придивитися до карти світу!

Знак Зодіаку Телець (фото: pixabay.com / Lena Helfinger)

Близнюки

Близнюки, у 2022 році вам доведеться домовитися з реальністю - для того, щоб не лише вигадувати плани, а й втілювати їх. Взимку вам необхідно бути витривалими, адже справ буде сила силенна. Будьте чесні самі з собою, і з людьми довкола: спробуйте не давати марних обіцянок і не відкладати на останній момент те, що насправді просто не хочете робити.

Навесні більшість незалежних представників знака повірять у кохання, навіть якщо колись присягалися не вступати в будь-які стосунки. Якщо під бій курантів ви забажали зустріч зі своєю другою половинкою, то зірки зроблять усе можливе, щоб вона таки відбулася, тому не виходьте з дому без усмішки.

Літо внесе певні корективи до ваших планів. Пам’ятайте: не варто здаватися у полон долі, адже Всесвіт, звісно, знає як краще, але іноді він просто перевіряє вас на стресостійкість.

Осінні місяці розфарбують ваше життя яскравими фарбами і єдине, що трохи затьмарить всю картину - це брак часу. Застосуйте навички тайм менеджменту, якими оволоділи ще взимку, і тоді вам з легкістю вдасться помістити в свій графік усе те, що не вдавалося раніше.

Знак Зодіаку Близнюки (фото: pixabay.com / Lena Helfinger)

Рак

Раки, цього року Всесвіт видасть вам карт бланш на зміни, тож ваше завдання - не спасувати. Зима може початися як завгодно, але ви в будь-якому разі повинні бути вищими за обставини й наполегливими в своїх поглядах.

Навесні всі сфери життя будуть забарвлені в світлі відтінки. Створюйте ритм самостійно, щоб не опинитися в полоні чужих бажань і переконань.

Літні місяці будуть безтурботними, особливо якщо ви не били байдики в першій половині року. Вам вдасться і відпочити, і попрацювати, і зробити все це з задоволенням.

Осінь - сприятливий період для того, щоб працювати зі своїми емоціями: частіше показувати їх і в жодному разі не накопичувати всередині. Ваша чесність буде гідно оцінена, тож будьте готові налагоджувати стосунки й насолоджуватися життям.

Знак Зодіаку Рак (фото: pixabay.com / Lena Helfinger)

Лев

Ну що ж, Леви, зовсім скоро настане черговий рік вашого царювання, вже готові до цього? Зима обіцяє бути холодною, особливо якщо йдеться про міжособистісні стосунки, але це гарна новина, а не те, що ви собі подумали. Ви матимете вдосталь тепла, аби розтопити будь-який айсберг, що зустрінеться на вашому шляху; і вдосталь розсудливості, щоб зрозуміти, що певні історії вже давно пора закінчити.

Навесні розпочнеться період стабілізації розпочатих раніше справ, тож переконайтеся, що стартували швидко й впевнено.

У вас є всі шанси провести літні місяці не в шезлонгу біля басейну, а в робочій запарі, але й тут можна знайти свої плюси. Проєкти зростатимуть як на дріжджах і лише розміри ваших апетитів і амбіцій допоможуть визначити межі.

Осінь принесе не лише бажану прохолоду, а й довгоочікуваний відпочинок. Забронюйте переліт до теплої країни, бажано до тієї, де немає мобільного покриття. Пожинайте плоди своєї праці вчасно, щоб не перезріли, й спробуйте не порівнювати себе з іншими.

Знак Зодіаку Лев (фото: pixabay.com / Lena Helfinger​​​​​​​)

Діва

Діви, ви готові увірватися в новий рік свого життя на всіх вітрилах? Зима вимагатиме вашої участі в усіх сферах, тож запасайтеся терпінням і витримкою.

Весна принесе вам багато чудових новин, тому уважно стежте за станом свого здоров’я. Зірки побоюються, що хвиля радісних переживань може віднести вас далеко від здорового способу життя й занурити в низку нескінченних святкувань.

Влітку спробуйте запустити в свою роботу якнайбільше ідей. Це також чудовий період для того, аби розпочати власну справу, особливо якщо вам вдасться зосередитися на головному й не розпорошуватися на дрібниці.

Осінь принесе в ваше життя купу можливостей, і на любовній ниві також. На вас чекає стан ясності, тож спробуйте не вигадувати ілюзій навмисно, просто для того, аби розважитися.

Ваша холодність буде вкрай привабливою для інших, тому радимо вам керуватися головою, а не серцем.

Знак Зодіаку Діва (фото: pixabay.com / Lena Helfinger​​​​​​​)

Терези

Взимку більшість представників знака зустрінуться з хистким емоційним станом. Не шукайте стабільності: це чудовий шанс проявити всі грані своєї особистості й навчитися балансувати між усім, що вам пропонує Всесвіт.

Весняні місяці заохотять вас провести переоцінку цінностей. Пам’ятайте, що в першу чергу ви самі відповідальні за себе й своє щастя, тож сконцентруйтеся на тому, щоб виконувати те, що самі ж собі й пообіцяли, й піклуватися про своє благо не менше, ніж про чуже.

Літо мине вкрай плідно, якщо ви готові працювати не лише заради задоволення, а й задля результату. Спробуйте ухвалювати доленосні рішення не лише головою: вмикайте інтуїцію, вона неодмінно приведе вас до успіху швидше, ніж логіка.

Осінь дозволить спокійно продовжити все розпочате раніше. Найважливіше - це зберігати спокій і не піддаватися секундним поривам. Демонструйте свої сильні риси світу, і він відповість вам із захватом.

Знак Зодіаку Терези (фото: pixabay.com / Lena Helfinger​​​​​​​)

Скорпіон

Скорпіони, вам доведеться освоювати нові території й приміряти неочікувані для себе ролі. Зима принесе вам багато сюрпризів, на які ви аж ніяк не чекали. Зберіть усю свою волю в кулак, а ще ліпше - запасіться оптимізмом і сміливістю, щоб швидко зорієнтуватися на новій місцевості й витиснути максимум з усіх ситуацій.

Весна здатна розтопити серце навіть найнеприступніших представників знака, тож не дивуйтеся, якщо відчуєте тяжіння до подвигів, особливо на любовній ниві. Глибоко сімейним представникам знака зірки радять ловити хвилю й експериментувати з форматами стосунків, це допоможе вивести їх на новий рівень. Також вам варто викладатися на максимум у роботі, і результати перевершать будь-які ваші очікування.

Влітку будьте готові видихнути й добряче відпочити. Присвятіть більше часу плануванню, а не діям.

Осінні місяці навчать вас взаємодіяти з людьми довкола зовсім по-іншому. Спробуйте бути відкритими до компромісів і до пошуку золотої середини в робочих питаннях. Вам вдасться нарешті знайти заспокоєння, але, вірогідно, там, де ви не очікували.

Знак Зодіаку Скорпіон (фото: pixabay.com / Lena Helfinger​​​​​​​)

Стрілець

Стрільці, ви стоїте на порозі змін, а от переступати його чи ні - залежить лише від вас. Зима мине цікаво, але не факт, що вам від початку це подобатиметься. Будьте готові оперативно вирішувати безліч питань і не опускати руки. Вам доведеться багато працювати й керуватися раціональними мотивами: це не лише загартує ваш дух, а й принесе значущі фінансові результати в найближчому майбутньому.

Весна - сприятливий період для того, щоб переглянути свої пріоритети, особливо якщо це стосується любовної сфери. Вам вдасться повернути події в бажаний для вас бік, але виключно якщо будете сміливими.

Літо запам’ятається прогресом у всіх справах. Сконцентруйтеся на тому, щоб не лише фантазувати, а й діяти, а ще - діліться своїми планами з іншими. У вас може з’явитися неочікувано багато союзників, а там і панування над світом не за горами.

Осінні місяці краще присвятити навчанню, до того ж необов’язково в ролі учня. Сміливо розширюйте свої зони впливу й реалізовуйте те, що задумали ще на початку року, найважливіше - не забувайте про відпочинок і відновлення власних сил.

Балансуйте між різними варіантами: ви повинні бути впевненими в своєму рішенні на всі сто, тим паче, що часу для його ухвалення ви матимете вдосталь, навіть якщо на перший погляд вам так не здається.

Знак Зодіаку Стрілець (фото: pixabay.com / Lena Helfinger​​​​​​​)

Козеріг

Козероги, ласкаво просимо в рік, коли все нарешті буде так, як ви бажаєте, ну або значно краще. Взимку більшості представників знака може здатися, що ви зазнали нападу золотих рибок - безліч бажань втілюватимуться майже миттєво. Це чудовий період для того, щоб почати ретельно контролювати свої думки й не концентруватися на негативному сценарії.

Весняна відлига торкнеться не лише ваших сердець, а й робочих питань. Спробуйте не надто себе оберігати: що більше зусиль ви докладете зараз, то кращим і більш довговічним буде результат.

Літні місяці, ймовірно, підкинуть вам непростий вибір. Зірки підозрюють, що на кону опиняться кохання та гроші. Все залежить від того чи зможете ви припинити думати в форматі “або” й перемкнутися на “і”.

Осінь ви проведете на сьомому, ні, на двадцять сьомому небі від щастя, тож заздалегідь подбайте про те, щоб закрити всі важливі робочі питання на початку сезону, адже що далі, то складніше вам буде сконцентруватися на чомусь, крім любовної сфери життя.

Знак Зодіаку Козеріг (фото: pixabay.com / Lena Helfinger​​​​​​​)

Водолій

Водолії, починається новий сезон вашого життя, ви готові? Взимку ви навряд чи помітите якісь різкі зміни. Справи рухатимуться за маршрутом, який ви задали минулого року, тож єдине, що вам потрібно - це зберігати спокій і продовжувати. Зірки радять приділяти більше уваги другій половинці, а якщо ви поки що такої не маєте - концентруйтеся на собі.

Весняні місяці запам’ятаються зміною курсу: ви нарешті опинитеся за штурвалом свого життя й зможете направити його в необхідний вам бік. Не відмовляйтеся від допомоги оточення: командна робота буде значно ефективнішою.

Літо краще присвятити відпочинку, особливо якщо навесні ви не мали часу навіть на те, щоб вдихнути чи видихнути. Спробуйте опинитися подалі від рідної землі, це дасть вам трохи натхнення, яке ви зможете спрямувати в продуктивне русло.

Осінь - чудовий період для того, щоб стабілізувати все напрацьоване в попередні періоди. Очікуйте гарних новин на любовній ниві: хтось отримає пропозицію руки й серця, хтось нарешті закінчить те, що тягнуло донизу.

Знак Зодіаку Водолій (фото: pixabay.com / Lena Helfinger​​​​​​​)

Риби

Риби, в новому році ви сяятимете, але це зовсім не відміняє необхідності докладати певних зусиль. Зима підштовхуватиме вас до звершень, до того ж не варто чекати, поки вона розпочне агресивні дії - почніть першими! Перед вами відчиняться навіть ті двері, про які ви й мріяти не могли, головне - набратися сміливості й повірити, що ви гідні всього… і трохи більше. Скромність - ваша найважливіша чеснота, тож робіть добро мовчки й будьте певні, що вас не лише оцінять, а й нагородять.

Навесні спробуйте не зациклюватися на одній ідеї. Ви матимете вдосталь і часу і сил, аби сконцентруватися на кількох напрямках одночасно, тож не варто підбадьорювати свій страх до змін.

Літні місяці запам’ятаються вам романтичною атмосферою, яка здатна пофарбувати все довкола в рожеві відтінки. Глибоко сімейні представники знака спіймають свіжу хвилю в стосунках, а незалежні Риби, ймовірно, зустрінуть свою долю, а може навіть і не одну.

Осінь принесе вам не лише безліч можливостей, а й кількадесят перешкод, ну, просто для того, щоб ви були не лише успішними й талановитими, а й досвідченими. Робіть помилки швидко й не зациклюйтеся на тому, що щось пішло не за планом. Зрештою, Всесвіт завжди має свій план, і згідно нього ви завжди шалено щасливі.

Знак Зодіаку Риби (фото: pixabay.com / Lena Helfinger​​​​​​​)

Додамо, що повну версію особистого аудіогороскопу на 2022 рік можна слухати у мобільному додатку MEGOGO в розділі "Аудіо".