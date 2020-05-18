Самый полезный продукт для работы сердца: ученые сделали неожиданное заявление

Болезни сердца, а также сердечно-сосудистой системы оказались в самом верху списка заболеваний, которые чаще всего поражают украинцев и приводят к летальным исходам.

Для того, чтобы сохранить здоровье сердца, нужно отказаться от вредных привычек и правильно питаться. Кроме того, доктор медицинских наук Гарвардской школы общественного здоровья Марта Гуаш Ферре назвала продукт, который обязательно должен быть в рационе для здоровья сердца.

Она сообщила, что грецкие орехи являются самым полезным растительным продуктом для сердца и по ее данным, именно в этих орехах содержится самое большое количество альфа-линоленовой кислоты.

"Различные исследования показали, что грецкие орехи могут защищать от заболеваний сердца за счет улучшения липидного профиля. Альфа-линоленовая кислота – это омега-3 жирная кислота, подобная той, которая содержится в рыбе", - отметила Ферре в статье для издания La Vanguardia.

Ученая добавила, что в грецких орехах много витаминов, минералов и антиоксидантов.

Кроме того, грецкие орехи обладают отличным противовоспалительным эффектом. Во время исследования, которая провела Ферре со своей командой, было установлено, что те добровольцы, которые постоянно употребляли грецкие орехи, имели намного ниже риск сердечных приступов и инсультов.

"Три порции грецких орехов в неделю снижают риск смертности от сердечных причин на 45% по сравнению с теми, кто никогда или очень редко их употребляет", - резюмировала ученая.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые сделали невероятное открытие в области лечения инфаркта миокарда.