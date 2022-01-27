Санта Димопулос призналась, что страдала от анорексии и булимии: "длилось годами"
Экс-участница группы"ВИА Гра" Санта Димопулос поразила откровенным признанием - в ее жизни был период, когда певица страдала от анорексии и булимии.
Об этом звезда рассказала в своих Instagram-сторис, отвечая на вопросы подписчиков.
По словам Санты, она понимала, что эти болезни нужно лечить, однако она боялась и стыдилась обращаться к специалистам. В итоге она мучилась не один год.
"Много лет назад у меня было очень тяжелое эмоциональное состояние. Анорексия и булимия продолжались годами. Тогда я даже не думала о том, чтобы попросить о помощи. Почему-то было стыдно", - призналась артистка.
Постепенно она взяла ситуацию в свои руки и смогла справиться с болезнями и расстройствами самостоятельно. Димопулос рассказала, что помогло ей на этом пути.
"Читала разные книги, общалась с умными людьми и, главное, начала изучать вопрос любви к себе. Развернула свою жизнь и перестала жить по чьим-то ожиданиям. Начала прислушиваться к внутреннему голосу, который давно заглушила. Начала учиться себя ценить и оберегать, заботиться", - поделилась Санта.
Санта Димопулос рассказала о борьбе с булимией и анорексией (фото: instagram.com/santadimopulos)
Такой подход помог ей вернуться к нормальной жизни и вновь полюбить себя.
"Я стала опекуном для той недолюбленной и оскорбленной маленькой девочки внутри себя. Стала себе отцом, а не палачом", – добавила артистка.
Сейчас Санте 34 года, она счастливая мама двоих детей и жена успешного бизнесмена, которой восхищаются тысячи женщин.
Санта Димопулос - счастливая мать и жена (фото: instagram.com/santadimopulos)
Знаменитость также ответила на вопрос, как справляется со срессом.
"Не раскачиваю маятник, если вы понимаете, о чем я. Прочнее занимаю позицию наблюдателя, и не даю себе выходить за рамки осознанности. Глубоко дышу и начинаю разговаривать сама с собой. Так посмотришь со стороны – типичный клиент дурдома", - с юмором написала Димопулос.
Санта раскрыла методы борьбы со стрессом (фото: instagram.com/santadimopulos)
Напомним, ранее Санта Димопулос рассказала о переходном возрасте 13-летнего сына Даниэля от известного украинского шоумена Андрея Джеджулы.