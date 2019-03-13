Как сдать билет, если опоздал на свой автобус: дельный лайфхак

Иллюстративное фото (УНИАН)

Как сдать автобусный билет, если опоздал на свой рейс? Ответ - в материале Styler

Вы часто ездите автобусом из города в город? Тогда вы не застрахованы, что можете опоздать на рейс или по какой-то причине пропустить его. Ведущая проекта Нового канала "Тайный агент" Катя Павлюченко протестировала ситуации, которые могут произойти с каждым в дороге, и дала несколько дельных и ценных советов, что помогут вам не "попасть" на деньги и уберечь свои нервы.

Если ошибка в билете

Выбитый билет до пяти минут аннулируется без проблем. Если вы заметили, что сказали в кассе неправильное направление или заметили какую-то ошибку, в течение этого времени все можно поправить совершенно бесплатно.

Если билет на руках, а автобус уже уехал

На протяжении трех часов после отправления автобуса деньги за такой билет можно вернуть. В этом случае от его стоимости отнимают 30 процентов и плату за станционные услуги. Остальная сумма – ваша.

Иллюстративное фото (flickr.com/Neil Howard)

Если вы купили билет, но передумали ехать

Вы купили билет, но ваши планы изменились. За полтора часа до отправления автобуса обратитесь в кассу – вам вернутся деньги. В этом случае из стоимости проездного билета высчитают 20 процентов и станционные услуги.

Если опоздал на автобус на несколько дней

Вам вернутся деньги или новый билет при условии, что вы не смогли поехать по состоянию здоровья. Если в течение трех дней после пропущенной даты вы предоставите справку, вам должны отдать деньги за билет за вычетом станционных услуг или переоформить новый проездной документ по тому же направлению на другую дату.

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