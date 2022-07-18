UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как сделать свежими "уставшие" овощи: простой и рабочий способ

Фото: Как сделать свежими полежавшие овощи (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В условиях кризиса многие из нас запасаются овощами в прок, а потом не знают, что делать с немного увядшими продуктами.

Простым способом оживить "уставшие" овощи поделились эксперты, пишет Express.

Кэролайн Куинн поделилась своим лайфхаком на примере полежавшей цветной капусты.

Как освежить овощи

Для того, чтобы сделать свежими полежавшие овощи, нужно просто поместить их в воду на некоторое время. Этот лайфхак действительно работает не только на цветной капусте, но и на моркови.

Как освежить полежавшие овощи (Скриншот express.co.uk)

Есть еще один момент, который позволит овощам дольше храниться.

Просто подрежьте кончики у овощей, например, моркови, сельдерея, лука и снова поместите их в воду.

Это также хорошо работает для овощей, которые вы покупаете по сниженным ценам, потому что их срок годности подходят к концу.

Также эксперты рассказали, что из "уставших" овощей можно приготовить вкусный суп, тем самым не выбрасывая их и используя по назначению.

Напомним, ранее мы писали о том, какие нюансы нужно знать о заморозке овощей на зиму.

А также мы писали о том, можно ли заморозить на зиму грибы и как это сделать.

Читайте РБК-Украина в Google News