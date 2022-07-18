Как сделать свежими "уставшие" овощи: простой и рабочий способ

Кэролайн Куинн поделилась своим лайфхаком на примере полежавшей цветной капусты.

Как освежить овощи

Для того, чтобы сделать свежими полежавшие овощи, нужно просто поместить их в воду на некоторое время. Этот лайфхак действительно работает не только на цветной капусте, но и на моркови.

Как освежить полежавшие овощи (Скриншот express.co.uk)

Есть еще один момент, который позволит овощам дольше храниться.

Просто подрежьте кончики у овощей, например, моркови, сельдерея, лука и снова поместите их в воду.

Это также хорошо работает для овощей, которые вы покупаете по сниженным ценам, потому что их срок годности подходят к концу.

Также эксперты рассказали, что из "уставших" овощей можно приготовить вкусный суп, тем самым не выбрасывая их и используя по назначению.