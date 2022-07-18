Як зробити свіжими "втомлені" овочі: простий і робочий спосіб

Керолайн Куїнн поділилася своїм лайфхаком на прикладі полежалої цвітної капусти.

Як освіжити овочі

Для того, щоб зробити свіжими овочі, що полежали, потрібно просто помістити їх в воду на деякий час. Цей лайфхак дійсно працює не тільки на цвітній капусті, а й на моркві.

Як освіжити полежали овочі (скріншот express.co.uk)

Є ще один момент, який дозволить овочам довше зберігатися.

Просто підріжте кінчики в овочів, наприклад, моркви, селери, цибулі і знову помістіть їх у воду.

Це також добре працює для овочів, які ви купуєте за зниженими цінами, тому що їх термін придатності добігає кінця.

Також експерти розповіли, що з "втомлених" овочів можна приготувати смачний суп, тим самим не викидаючи їх і використовуючи за призначенням.