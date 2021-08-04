Секс по дружбе - "за" или "против"? Что надо знать об этом типе отношений

В современном мире все чаще слышим понятие "секс по дружбе". Люди стали чувствовать себя свободнее, поэтому и позволяют себе такой пикантный тип отношений. Но откуда пошло желание интима без обязательств?

"Секс по дружбе - это, говоря простым языком, недоотношения. Точнее - инфантильные отношения, в которых партнеры боятся психологической близости", - говорит эксперт.

По ее словам, люди боятся открыться друг перед другом и показать внутреннюю уязвимость, не хотят брать на себя ответственность за отношения.

"Отмечу, что мужчина в сексе по дружбе удовлетворяет свою потребность в физической близости. Он не берет ответственность за женщину, зато получает, что ему нужно. Если при этом он находится в других отношениях, то значит, он не доволен своей парой. Ему мало интима, поэтому добирает его где-то на стороне. Женщина - эмоциональная личность. В таких отношениях она добирает эту потребность. Секс и возбуждение для нее - это про эмоции. У такой женщины или низкая самооценка, или она также в паре, где ей не хватает интима и эмоций", - отмечает сексолог.

Наталья Ежова (фото: facebook.com/Natalie.Ezhova)

К сожалению, в большинстве случаев этот тип отношений заканчивается для кого-то из двоих не лучшим образом.

"Кто-то из "друзей по сексу" точно влюблен в другого и не признается. А стабильным этот тип отношений может быть только если это любовные треугольники. Если нет дополнительных партнеров, конструкция долго не протянет. Рано или поздно женщина захочет заботы, защиты и ответственности от мужчины, а мужчина, в свою очередь, верности", - резюмировала эксперт.