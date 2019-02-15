Семейное дело: брата Зайцевой лишили прав за пьяное вождение

Пользователи сети считают, что таких мажоров жизнь ничему не учит

Брата Алены Зайцевой, виновницы смертельного ДТП в Харькове на Сумской, которой грозит 10 лет лишения свободы, Василия Зайцева на год лишили водительских прав за пьяное вождение. Соответствующий документ был опубликован в Едином реестре судебных решений.

3 июня 2018 года Василия Зайцева на BMW 320 задержали за нарушения правил парковки. Во время разбирательств с нарушителем полиция обнаружила типичные признаки опьянения: несвязную речь, запах спиртного и шатающуюся походку. Парень отказался пройти тест на алкоголь.

Полиция составила протокол по ст. 130 "управление транспортным средством в нетрезвом виде" и ст. 122 "нарушение ПДД".

Несмотря на слухи о том, что Зайцеву удалось увильнуть от наказания, появилась точная информация о том, что у нарушителя забрали на год права и оштрафовали на 10,2 тысяч гривен.

У брата Зайцевой забрали права за пьяное вождение (Василий Зайцев: ВКонтакте)

Пользователи сети активно комментируют произошедшее, называя инцидент "семейным делом" и виня во всем родителей Алены и Василия за то, что они заменили любовь и хорошее воспитание деньгами.

"Таких мажоров жизнь ничему не учит", - написал один из пользователей соцсетей.

К слову, один из адвокатов Алены Зайцевой, фигурантки по делу о смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове, заявил, что его подзащитная невиновна.

Ранее мы писали, что родственники пострадавших в Харьковском ДТП рассказали о цинизме уловок и ухищрений, на которые идут защитники Зайцевой, чтобы смягчить наказание виновнице аварии.

А мать, потерявшая в тот день единственного сына, сказала, что не верит в раскаяние Алены Зайцевой и никогда не простит ту, кто забрала его жизнь.