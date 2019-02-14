Она сама была жертвой: адвокат Зайцевой сделал громкое заявление

Видео: YouTube/Регіна Гусейнова-Чекурда

Один из адвокатов Алены Зайцевой, фигурантки по делу о смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове, заявил, что его подзащитная невиновна и отметил, что она никогда уже не сядет за руль автомобиля. Об этом он рассказал в эфире передачи "Батлы адвокатов".

Адвокат Регина Гусейнова-Чекурда в эфире передачи заявила, что она сомневается в том, что Алена Зайцева испытывает угрызения совести и искренне раскаивается за свое преступление. Она уверена, что родители Зайцевой готовы заплатить любые деньги, только бы их дочь вышла из тюрьмы.

"Вы реально думаете, что вот эта Зайцева, она реально раскаялась? Я не видела сейчас ни единого ее заявления, где бы она просила прощения. Я вижу только огромный страх родителей, которые не хотят, чтобы их ребенок сидел в тюрьме, и они готовы платить любые деньги, делать все, чтобы ее вытащить", – сказала адвокат.

Адвокат Зайцевой Евгений Мельниченко ответил, что прежде чем взяться за защиту обвиняемой, он постарался убедиться в том, что она действительно осознает, что натворила и искренне раскаивается.

"Я должен был убедиться в том, что могу защищать ее, могу ходить на такие передачи, как ваша, и говорить, что эта особа заслуживает на понимание того, что не она одна виновата в том, что произошло. И я вас уверяю, она действительно раскаялась", - отметил Мельниченко.

Кроме того, он сообщил, что Алена Зайцева также стала жертвой ДТП в десятилетнем возрасте.

"Она в 10 лет сама стала потерпевшей и у нее были такие последствия, похожие последствия на те, которые имеют некоторые жертвы ДТП. Она не летает сейчас за рулем и вероятно уже больше никогда не сядет за руль. Она получила тяжелую черепно-мозговую травму в детстве, но ее диагнозы не препятствовали тому, чтобы она получила права на вождение автомобиля", - рассказал адвокат и объяснил, что одно из последствий этой травмы – это сильные головные боли, которые обычными таблетками анальгина снять невозможно.

Именно остатки обезболивающего препарата нашли в биологических материалах Зайцевой и как утверждает Мельниченко, это был пенталгин, который ей прописал врач. Накануне аварии она выпила всего одну таблетку, которая не могла привести ее в невменяемое состояние.

Напомним, ранее мы писали о том, что люди еле сдерживали слезы на суде по делу Зайцевой.

А также рассказывали о том, что адвокат высказалась о цинизме Зайцевой.