Из сердца раненого украинского воина вытащили осколок снаряда: видео сверхсложной операции

Хирурги в Киеве провели сложнейшую операцию, в ходе которой вытащили металлический осколок вражеского снаряда из сердца тяжелораненого военного ВСУ, не останавливая орган.
Об этом 20 июля передали в Институте сердца Минздрава Украины на странице в Facebook.
Оперировал на бьющемся сердце легендарный кардиохирург, заслуженный врач Украины Борис Тодуров, с командой медиков.
Врач отметил, что воина пациента доставили бортом, и в тот же день в Институте провели хирургическую операцию, извлекли из сердца осколок снаряда.
Врачи Института сердца достали из сердца бойца ВСУ осколок вражеского снаряда (фото: скриншот с видео)
"Вот осколок, который только что достали прямо из сердца. Он был внутри правого желудочка... Мы наложили кисетный шов, рассекли сердце, достали осколок и затянули шов, без всякой кровопотери", - рассказал Тодуров сразу после процедуры в операционной.
Металлический осколок снаряда извлекли из бьющегося сердца (фото: скриншот с видео)
Кардиохирург также подчеркивает, что российским захватчикам, которые применяют против украинцев все возможные средства поражения, обязательно придется отвечать за содеянное - как исполнителям, так и тем, кто давал преступные приказы.
Борис Тодуров рассказал о сложнейшей операции (фото: скриншот с видео)
В Институте сердца показали кадры, как проходила сама эта сложнейшая операция. Ролик доступен для просмотра по этом ссылке.
Предупреждаем - видео не для слабонервных (21+)!
Напомним, ранее в июне в Киеве пересадили сердце жителю Мариуполя, который с механическим едва выжил в оккупации, и эта операция стала исторической.
А также перед этим мы писали, что во Львове врачи спасли 13-летнего мальчика из Лисичанска, у которого обломок снаряда прошел через легкое.