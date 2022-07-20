Из сердца раненого украинского воина вытащили осколок снаряда: видео сверхсложной операции

Оперировал на бьющемся сердце легендарный кардиохирург, заслуженный врач Украины Борис Тодуров, с командой медиков.

Врач отметил, что воина пациента доставили бортом, и в тот же день в Институте провели хирургическую операцию, извлекли из сердца осколок снаряда.

Врачи Института сердца достали из сердца бойца ВСУ осколок вражеского снаряда (фото: скриншот с видео)

"Вот осколок, который только что достали прямо из сердца. Он был внутри правого желудочка... Мы наложили кисетный шов, рассекли сердце, достали осколок и затянули шов, без всякой кровопотери", - рассказал Тодуров сразу после процедуры в операционной.

Металлический осколок снаряда извлекли из бьющегося сердца (фото: скриншот с видео)

Кардиохирург также подчеркивает, что российским захватчикам, которые применяют против украинцев все возможные средства поражения, обязательно придется отвечать за содеянное - как исполнителям, так и тем, кто давал преступные приказы.

Борис Тодуров рассказал о сложнейшей операции (фото: скриншот с видео)

В Институте сердца показали кадры, как проходила сама эта сложнейшая операция. Ролик доступен для просмотра по этом ссылке.

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