UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из сердца раненого украинского воина вытащили осколок снаряда: видео сверхсложной операции

Коллаж РБК-Украина: украинские хирурги провели сложную операцию на бьющемся сердце
Автор: Владимир Костырин

Хирурги в Киеве провели сложнейшую операцию, в ходе которой вытащили металлический осколок вражеского снаряда из сердца тяжелораненого военного ВСУ, не останавливая орган.

Об этом 20 июля передали в Институте сердца Минздрава Украины на странице в Facebook.

Оперировал на бьющемся сердце легендарный кардиохирург, заслуженный врач Украины Борис Тодуров, с командой медиков.

Врач отметил, что воина пациента доставили бортом, и в тот же день в Институте провели хирургическую операцию, извлекли из сердца осколок снаряда.

Врачи Института сердца достали из сердца бойца ВСУ осколок вражеского снаряда (фото: скриншот с видео)

"Вот осколок, который только что достали прямо из сердца. Он был внутри правого желудочка... Мы наложили кисетный шов, рассекли сердце, достали осколок и затянули шов, без всякой кровопотери", - рассказал Тодуров сразу после процедуры в операционной.

Металлический осколок снаряда извлекли из бьющегося сердца (фото: скриншот с видео)

Кардиохирург также подчеркивает, что российским захватчикам, которые применяют против украинцев все возможные средства поражения, обязательно придется отвечать за содеянное - как исполнителям, так и тем, кто давал преступные приказы.

Борис Тодуров рассказал о сложнейшей операции (фото: скриншот с видео)

В Институте сердца показали кадры, как проходила сама эта сложнейшая операция. Ролик доступен для просмотра по этом ссылке.

Предупреждаем - видео не для слабонервных (21+)!

Напомним, ранее в июне в Киеве пересадили сердце жителю Мариуполя, который с механическим едва выжил в оккупации, и эта операция стала исторической.

А также перед этим мы писали, что во Львове врачи спасли 13-летнего мальчика из Лисичанска, у которого обломок снаряда прошел через легкое.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВооруженные силы УкраиныхирургихирургияБорис Тодуров