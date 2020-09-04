ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Шарм-эль-Шейхе изнасиловали 5-летнюю украинку: мать девочки все отрицает

Египет, Пятница 04 сентября 2020 12:22
В Шарм-эль-Шейхе изнасиловали 5-летнюю украинку: мать девочки все отрицает
В Шарм-ель-Шейхе изнасиловали пятилетнюю украинку (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Девочка полетела с родителями в Египет и стала жертвой насилия

В Египте, на популярном курорте Шарм-эль-Шейх произошло страшное преступление. Жертвой насильника стала пятилетняя девочка из города Сумы.

О диком преступлении стало известно от Министерства иностранных дел. В ведомстве обратились в полицию города Сумы и сообщили, что в больницу Шарм-эль-Шейха доставили 5-летнюю украинку, жительницу этого города, для оказания медицинской помощи с признаками изнасилования. Известно, что девочку зовут Милана и она вместе с родителями из Сум отправилась на отдых в Египет. Детали сообщает издание Vesti со ссылкой на собственные источники в Министерстве внутренних дел.

Пятилетняя девочка была доставлена в больницу с обширным кровотечением, которое произошло в результате травмы в области промежности и наружных органов.

"Несмотря на утверждение матери ребенка, что ее дочь травмировалась в результате неудачного прыжка в бассейн, есть все основания полагать, что девочку изнасиловали", - рассказал источник в правоохранительных органах.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие) УК Украины. Полиция проводит следственные действия и выясняет все детали происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что стали известны новые детали об изнасиловании ребенка в Новых Санжарах.

А также рассказывали о том, что в Сумах подростки изнасиловали мальчика.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь преступленияизнасилование
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь