Про що мріють чоловіки? Психолог назвала 7 найпотаємніших сексуальних фантазій

Чи корисно фантазувати та про що найчастіше мріють чоловіки, розповіла Styler сімейний психолог та сексолог Альона Щербань.

"Як відомо, психолог Зиґмунд Фройд вважав сексуальні фантазії ознакою незадоволеності статевим життям. Наразі ж патологією вважається повна відсутність сексуальних фантазій", - говорить психологиня.

Перші думки еротичного характеру у чоловіків з’являються у підлітковому віці (11-12 років), а пік фантазування припадає на 25-35 років.

"Варто зауважити, чоловіки які живуть активним сексуальним життям, фантазують частіше. Причому роблять це навіть тоді, коли не займаються сексом (жінки переважно фантазують під час сексу)", - додає Щербань.

Еротичні фантазії - абсолютно нормальне явище, оскільки думки про секс посилюють сексуальне бажання та збудження.

Не даремно сексологи радять парам, що відчувають зниження статевого потягу, підключати фантазію та практикувати рольові ігри. Звісно серед чоловічих сексуальних фантазій є особливо популярні.

У інтимних фантазіях немає нічого поганого (фото: freepik.com)

Які саме фантазії користуються найбільшим "попитом" серед мужчин?

Під владою жінки

В повсякденному житті чоловіки мають багато справ та обов’язків, які намагаються старанно виконувати. Навіть у ліжку переважна більшість чоловіків думають не про власну насолоду, а про те як задовольнити партнерку. Тож не дивно, що одна з найпопулярніших фантазій - віддати владу у ліжку жінці, щоб мати змогу розслабитись і отримати задоволення.

"Ця фантазія може проявлятися у різних формах: вчителька та учень, лікар і пацієнт, поліціянтка і хуліган тощо…" - наводить приклади психолог.

Домінування над партнером

Віддавати контроль жінці чоловіки готові не завжди. Досить популярна сексуальна фантазія у якій чоловік є повноправним господарем, а жінка - покірною рабинею, яка згодна виконувати усі бажання. За непокору для неї може бути передбачене покарання. Іноді подібна фантазія - своєрідна реакція на образу завдану партнером.

Секс з незнайомкою

70% чоловіків мріють про секс з красивою незнайомкою. В основі цієї фантазії знаходиться мрія про феєричний секс без жодних зобов’язань. Звісно реалізувати цю фантазію складно, але перетворити її на сюжет для рольової гри з партнером досить просто. Знайома незнайомка теж може подарувати задоволення.

Груповий секс

Популярна чоловіча фантазія - участь у груповому сексі.

"Потрібно одразу зауважити, що про присутність інших чоловіків у ній не йдеться. А от чим більше красунь у ліжку, тим краще. Різновидом цього сексуального бажання може бути фантазія про секс з партнеркою та її найкращою подругою. Ще один варіант фантазії: стати свідком лесбійського кохання. Побачити лесбійський секс мріє кожен третій чоловік", - говорить експерт.

Оральний секс

Як не дивно, у фантазіях про оральний секс, чоловіки уявляють, що жінка дбає лише про себе, отримуючи неймовірне задоволення. Насправді ж, говорить Щербань, понад 80% жінок розповіли, що не люблять оральний секс і намагаються всіляко його уникати. Можливо тому ця фантазія така популярна серед чоловіків.

Майстер жіночих оргазмів

Бажання бути неперевершеним коханцем - мрія кожного чоловіка. Тож частенько вони фантазують про те як партнерка отримує оргазм від одного поцілунку або навіть доторку. 60% чоловіків фантазують про те, як задовольняють жінку орально. Втім, для багатьох це так і лишається фантазією, оскільки не всі жінки люблять кунілінгус.

Секс у публічному місці

Найпопулярніші місця для екстремального сексу на думку чоловіків - темний зал кінотеатру, туалет у літаку, робоче місце в офісі.

"Ризик бути заскоченим неймовірно збуджує. Але, тому що секс у публічному місці справа ризикована, подібні фантазії майже ніколи не реалізовуються", - додає сексолог.

У інтимних фантазіях немає нічого поганого (фото: freepik.com)

Спеціаліст наголошує, що "навіть у найдивніших сексуальних фантазіях немає нічого поганого, адже вони є частиною нашого інтимного життя".

"Лише коли ви маєте постійне відчуття провини за власні фантазії й це вас пригнічує, слід звернутися за допомогою психолога. Що стосується фантазій про які соромно розповісти партнеру: погугліть відповідну тему і майже у 90% випадків виявиться, що подібні фантазії бентежать не лише вас. До того ж розмови про фантазії інших людей - чудовий привід для розповіді про власні таємні бажання", - каже Альона.

І закликає не соромитись бути відвертим.

"Можливо, партнерці буде цікава ваша фантазія і вона допоможе її реалізувати", - резюмує експерт.