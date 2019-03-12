Боится воды и не разговаривает: в каком состоянии сейчас девочка-маугли

Девочка-маугли понимает, что ей говорят, но сама молчит

Девочка-маугли, которую 10 марта обнаружили в заваленной мусором квартире в Москве, сейчас находится в больнице. Врачи дают хорошие прогнозы относительно ее выздоровления, сообщают росСМИ.

По словам медиков, девочка находится в состоянии средней тяжести, ближе к удовлетворительному. Они не обнаружили следов насильственного обращения, однако есть признаки недостаточного ухода.

Напомним, пятилетнюю девочку-маугли обнаружили в квартире многоэтажки на Ленинградском шоссе. Она много лет не покидала пределов квартиры-свалки. По словам соседей, мать навещала ребенка один раз в несколько дней. А когда женщина открывала дверь квартиры, оттуда тянуло "тухлятиной".

Медики рассказали, что у девочки легкие катаральные явления (воспаление слизистой оболочки верхних дыхательных путей под действием вируса гриппа. - Ред.). Также на шее ребенка обнаружили вросшую резинку-спираль для волос. Ее уже удалили хирургическим путем.

Девочку-маугли нашли в Москве - врачи рассказали о ее состоянии (резинка вросла в шею девочки, скрин: YouTube)

Девочка активно ест, она достаточно контактна, улыбается людям. Понимает, что ей говорят, но сама не разговаривает. Она боится воды и не знает, что такое спать на кровати. Все продукты, которые ей дают, она сначала рассматривает и нюхает.

С помощью логопедов и психологов врачи оценят уровень психофизического развития ребенка. Ее могут выписать из больницы в течение семи-восьми дней. После выписки девочку, скорее всего, отправят в учреждение соцзащиты.

К слову, соседи девочки-маугли забили тревогу еще год назад. Однако органы опеки приходили, им никто не открывал, и они спокойно уходили, несмотря на уговоры соседей, что там находится ребенок.

В конце концов старшая по подъезду позвонила в полицию. Сказала, что если и сотрудники МВД ничего не сделают, то они обратятся за помощью к СМИ. Тогда-то полиция и обнаружила девочку.

Сообщается, что соседей, которые забили тревогу и не позволили ребенку погибнуть, наградят за спасение девочки.



Мать девочки задержали по подозрению в покушении на убийство. Она рассказала, что воспитывает дочь одна и вынуждена, уходя из дома, оставлять девочку в одиночестве.

Следователи считают, что Ирина Гаращенко пыталась дочку убить крайне хитрым способом - надела ей на шею пластиковый шнур, чтобы он ее удушил по мере роста. Сейчас 47-летней женщине выбирают меру пресечения.

Девочку-маугли нашли в Москве - врачи рассказали о ее состоянии (видео: YouTube)

Ранее мы писали, что "киевский Тарзан", который утверждает, что годами живет в гнезде на дереве, оказался обычным "хламовщиком".

К слову, в Одессе спасателям пришлось в срочном порядке эвакуировать женщину из квартиры, которую ее муж на протяжении 20 лет превращал в свалку.