Шквальный ветер обрушил часть стены многоэтажки (видео)

Коммунальщики в Борисполе знали о повреждениях в стене дома

Штормовой ветер обрушил часть жилого дома под Киевом - инцидент произошел в Борисполе по улице Киевский путь, 87. Часть боковой стены девятиэтажки обрушилась на верхнем уровне из-за шквального ветра и наличия в здании больших щелей, считает секретарь городского совета Ярослав Годунок, который опубликовал в своем Facebook видео с места инцидента.

Вследствие происшествия 11 марта, к счастью, никто не пострадал. Полицейские огородили прилегающую территорию лентой.

"Хоршо, что никого не убило. Вот эти шквалы и дали результат", - отметил Годунок.

Фото: poglyad.tv

Оказывается, что о повреждениях в стене жилого здания коммунальщикам было известно. С лета территория была ограждена лентой от возможного падения части строения. В то же время ремонт так никто и не провел.

Сообщается, что несущие стены не постадали, и для самого дома угрозы нет.

Секретарь горсовета заявил, что на ближайшей сессии на ремонт выделят средства из бюджета.

Видео с Facebook-страницы Ярослава Годунка

Как сообщалось ранее, сильнейший ураган в Украине уже наделал много беды в разных городах и даже стал причиной человеческих жертв. В Виннице 10 марта из-за сильного ветра упало дерево, в результате чего погибла 12-летняя девочка. Кроме того, в результате непогоды в Винницкой области в Хмельнике дерево упало и на 29-летнюю женщину, она погибла.

В Коростышеве под Житомиром из-за непогоды ветром снесло кровлю, в результате чего погибла женщина. 11 марта в центре Киева возле станции метро Золотые Ворота со здания сорвало крышу. В Николаеве из-за ветра на маршрутное такси упало дерево, пострадал мужчина и двое детей.

В Николаеве ветер вырвал из земли дерево и обрушил его на маршрутку с пассажирами.