Шокирующие цифры: сколько украинцев воспользовались "безвизом"

Безвиз в Украине – сколько украинцев воспользовались безвизовым режимом (коллаж РБК-Украина)

Безвиз в Украине был введен два года назад

11 мая – официальный "день рождения" Безвизового режима Украины и ЕС. Огромное количество туристов из Украины за 2 года пересекли границу со странами Европейского союза. Действующий президент Украины Петр Порошенко написал в своем Facebook, сколько украинцев воспользовались безвизовым режимом.

Порошенко рассказал, что границу Украины с европейскими государствами за два года пересекли более 2,5 млн украинцев.

"2 575 390 – столько украинцев уже лично ощутили все преимущества безвизового режима с ЕС! Количество наших соотечественников, которые могут посетить страны Европейского Союза и мира без оформления визовых документов, растет ежедневно. И таких стран - уже более сотни. Мир становится еще более открытым каждый день!" – написал глава государства.

Безвиз в Украине – сколько украинцев воспользовались безвизовым режимом (фото: facebook.com/petroporoshenko)

Стоит отметить, что Украина вводит безвиз с еще одной страной Карибского бассейна. Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения о безвизовом режиме с Доминикой, которая находится в Карибском бассейне.

Напомним, в 2018 году вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Антигуа и Барбудой, которая также находится в Карибском бассейне. Украинцы с действующими проездными документами могут находиться в этой стране без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней.

В 2017 году Федерация Святого Кристофера (Сент-Киттс) и Невис отменила визы для жителей Украины.