"Шоколада не ешь, потому что ребенок будет темный": украинка рассказала, как рожала в Китае

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Наша соотечественница шокировала китайцев своим поведением во время беременности и после родов

Жительница Тернопольской области Светлана Дзюма рассказала, как рожала в Китае.

По словам женщины, она каталась на велосипеде и танцевала на восьмом месяце беременности. Для китайских будущих мам это категорически запрещено. Более того, им даже не рекомендуют есть шоколад.

"В Китае до беременности относятся, как к какой-то болячке: то не делай, там не ходи. Шоколада не ешь, потому что ребенок будет темный. Однажды мой муж выставил у себя на страничке фото, где я беременная на велосипеде. Вы не представляете, сколько было комментариев. Как так, она что с ума сошла? Или где на восьмом месяце танцую - вообще, слов нет. В период беременности китаянки без помощи, будь то первый или же девятый месяц, даже не выйдут самостоятельно по лестнице", - цитирует Светлану издание "Терен".

Но больше всего украинку поразил первый месяц после родов - юедзы.

"В этот период еще с древних времен роженице запрещалось вставать с постели. А все домашние дела на себя берет свекровь. Моет, убирает, готовит еду, приносит ребенка для кормления. Они до сих пор придерживаются этих традиций. Женщинам запрещается купаться, мыть волосы, принимать холодную пищу и напитки... Очень боятся ветра в первый месяц. Хотя они и не выходят на улицу в этот период, но после родов, даже в 40-градусную жару, можно встретить 90% женщин в теплых шапках, носках", - говорит женщина.

Светлана со своим мужем и старшим сыном (фото: facebook.com/svetlana.dzyuma)

Светлана говорит, что ее соседи-китайцы были шокированы, когда через неделю после родов она выходила на улицу.

"Я каждому должна была объяснить, что мы, украинки, - сильные женщины... На самом деле, я считаю, что это очень правильно - дать месяц для отдыха маме. Но в меру. Без фанатизма. Хотя бы позволять ходить в душ. Я, когда смогла в больнице встать с кровати, первым делом пошла мыть волосы. Ох, видели бы вы выражения лиц медсестер и родственников китайских рожениц. Они такое видели впервые за всю свою жизнь!" - поделилась украинка.

Светлана со своим мужем и старшим сыном (фото: facebook.com/svetlana.dzyuma)

Напомним, что в Украине в сентябре этого года начали выдавать новорожденным бэби-боксы. Люди уже возмутились по поводу его содержимого, которое оценили в пять тысяч гривен. Обосновано ли это возмущение решил разобраться известный детский доктор и телеведущий Евгений Комаровский, который сделал видеообзор "подарка новорожденному".

Видео: РБК-Украина