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"Шоколаду не їж, бо дитина буде темна": українка розповіла, як народжувала в Китаї

STYLERЖиття    22.10.2018 - 21:56
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Наша співвітчизниця шокувала китайців своєю поведінкою під час вагітності і після пологів

Мешканка Тернопільської області Світлана Дзюма розповіла, як народжувала в Китаї.

За словами жінки, вона каталася на велосипеді і танцювала на восьмому місяці вагітності. Для китайських майбутніх мам це категорично заборонено. Більше того, їм навіть не рекомендують їсти шоколад.

"В Китаї до вагітності ставляться, як до якоїсь болячки: те не роби, там не ходи. Шоколаду не їж, бо дитина буде темна. Одного дня мій чоловік виставив у себе на сторінці фото, де я вагітна на велосипеді. Ви не уявляєте, скільки було коментарів. Як так, вона що здуріла? Або ж де на восьмому місяці танцюю - взагалі, слів немає. У період вагітності китаянки без допомоги, чи то перший чи ж дев’ятий місяць, навіть не вийдуть самостійно по сходах", - цитує Світлану видання "Терен".

Але найбільше українку вразив перший місяць після пологів - юедзи.

"У цей період ще з давніх давен породіллі заборонялось вставати з ліжка. А всі хатні справи на себе бере свекруха. Навіть сама прискіплива. Миє, прибирає, готує їсти, приносить дитину для годування. Вони і дотепер дотримуються цих традицій. Жінкам забороняється купатися, мити волосся, вживати холодну їжу та напої... Дуже бояться вітру в перший місяць. Хоча вони й не виходять на вулицю в цей період, але після пологів, навіть в 40-градусну спеку, можна зустріти 90% жінок в теплих шапках, носках, так би мовити, аби не продуло", - каже жінка.

&quot;Шоколаду не їж, бо дитина буде темна&quot;: українка розповіла, як народжувала в Китаї

Світлана зі своїм чоловіком і старшим сином (фото: facebook.com/svetlana.dzyuma)

Світлана каже, що її сусіди-китайці були шоковані, коли через тиждень після пологів вона виходила на вулицю.

"Я кожному повинна була пояснити, що ми, українки, - сильні жінки... Насправді, я вважаю, що це дуже правильно - дати місяць для відпочинку мамі. Але в міру. Без фанатизму. Хоча б дозволяти ходити в душ. Я, коли змогла в лікарні встати з ліжка, першим ділом пішла мити волосся. Ох, бачили б ви вираз лиць медсестер і родичів китайських породіль. Вони таке бачили вперше за все своє життя!" - поділилася українка.

&quot;Шоколаду не їж, бо дитина буде темна&quot;: українка розповіла, як народжувала в Китаї

Світлана зі своїм чоловіком і старшим сином (фото: facebook.com/svetlana.dzyuma)

Нагадаємо, що в Україні у вересні цього року почали видавати новонародженим бебі-бокси. Люди вже обурилися з приводу його вмісту, яке оцінили у п'ять тисяч гривень. Чи обґрунтоване це обурення вирішив розібратися відомий дитячий лікар і телеведучий Євген Комаровський, який зробив відеоогляд "подарунка новонародженому".

Відео: РБК-Україна

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