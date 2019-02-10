Штурм активистами отделения полиции: реакция украинцев (видео)

Фото: задержание активистов (kyiv.npu.gov.ua)

В полиции принесли извинения за скандальную фразу одного из силовиков при задержании активистов

В сети активно обсуждают инцидент возле Подольского райотдела полиции в Киеве, когда правоохранители задержали около 40 человек при попытке "штурма управление полиции". 9 февраля в результате потасовки 3 силовиков доставили в больницу - они получили химические ожоги глаз и дыхательных путей. В то же время 7 граждан обратились за помощью.

Многих возмутило брутальное поведение правоохранителей по отношению к активистам, а также скандальная реплика "Ложись, Бандера!". Соответствующее видео быстро распространилось в соцсетях и вызвало негодование украинцев.

Начальник Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко уже извинился за высказывания полицейского во время задержания участников попытки штурма управления полиции.

Скрин: facebook.com/UA.KyivPolice

Также он заявил, что полицейским, которые превысили свои служебные полномочия во время задержания активистов в Киеве, грозит до 8 лет тюремного заключения.

Пользователь сети Тим Златкин опубликовал полное видео задержания активистов в Подольском райотдела.

Видео: facebook.com/akvilifer

Среди комментариев звучат высказывания как в поддержку полиции, так и негодование из-за "бандеровской" фразы одного из силовиков:

"Я просто балдею... "Родная полиция" впервые начала работать... Этак вы и обращать внимание начнете - когда журналистов на ваших глазах бьют... И станете ловить нападавших";

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

"Да уж, пусть сами кого проконвоирують хоть раз, да еще шрамы вокруг все посмотрят, это ужасные последствия тяжелой контактной работы с правонарушителями. Полиция, это как войско но внутреннее";

"Я не знаю, что там произошло внутри здания райотдела Нацполиции на Подоле, но вот "Ложись, Бандера" еще очень долго будет откашливаться. И даже голос животного мне показался знакомым еще с Евромайдана... Неужели тот самый крымский Беркут?"

Видео: facebook.com/sergonaumovich

Известный журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook рассказал, как все происходило:

"Очень интересно развиваются события. Сегодня активисты и друзья Кати Гандзюк пришли на митинг Юлии Тимошенко в Киеве, чтобы задать ей вопрос по поводу отставки главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого называют одним из заказчиков убийства Гандзюк (Мангер избирался в облсовет от "Батькивщины" и партия несет за него ответственность). Однако активистам стала препятствовать полиция. Около десяти человек, которые пришли на митинг с плакатами "Хто замовив Гандзюк", задержали без всяких причин и повезли в райотдел.

Уже там, под РОВД, начались стычки с участниками организации С14, которые пришли поддержать задержанных, но самое первое задержание произошло без повода, на ровном месте. Просто потому что активисты и их плакаты не понравились правоохранителям и организаторам митинга..."

Скрин: facebook.com/den.kazansky

Задержание активистов в Киеве на Подоле (Фото: Стас Козлюк)

В соцсети также можно встретить опасения граждан, что для задержания полицией причины может и не быть:

"Суббота. Киев. Задерживаем молодежь на Подоле. Повторяем: радикализация избирателей, сторонников - это не демократические принципы. "Я правильно понял, что причиной задержания на Подоле были "не демократические принципы"? Можете подсказать, какая именно это статья? Если причина задержания была другая - то так и напишите. Я не знаю, если завтра я, например, скажу на улице дочери "ну все, хватит играть, пошли домой", а она ответит "не хочу" - может, полицейский рядом тоже решит, что это "не демократические принципы" и меня задержит?

Скрин комментариев (facebook.com)

Как сообщалось ранее, полиция сможет сообщить раньше задержанным активистам на Контрактовой площади о подозрении только после того, как материалы будут изучены следователями.

Напомним, 9 февраля в Киеве правоохранители задержали около 40 человек при попытке "штурма управление полиции". Позже правоохранители вынесли постановления об освобождении задержанных ранее активистов.