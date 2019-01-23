Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

Иллюстративное фото (pixabay)

В столице осадков не ожидается

Народный синоптик Наталка Диденко сообщила о погодных условиях в четверг, 24 января. Эксперт утверждает, что в Украине все еще будут удерживаться стойкие морозы, однако в некоторые области все-таки придет потепление. Об этом Диденко сообщила в социальной сети Facebook на своей странице.

"Сегодняшний снег еще будет валить. Но завтра, 24 января, с Севера атмосферные фронты отодвинутся. Поэтому в Киеве, например, снегопады сегодня еще будут, а завтра отпустят. Однако останется мороз", - пишет синоптик.

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

По словам эксперта, в четверг украинцев на Востоке, Юге и в большинстве центральных областей ждет периодический снег и дождь. Температура воздуха на Западе и Севере ночью -7 -12, днем ​​-2 -6 градусов. Также синоптик предостерегла о ситуации на дорогах.

"На остальную территорию придет потепление до оттепели. В Киеве сегодня - снегопады, метели. Завтра осадки и явления в столице ослабнут. Мороз удержится", - подытожила Диденко.

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

Мы писали, когда Украину накроют 30-градусные морозы. Народный синоптик Леонид Горбань предупреждает о существенном похолодании, которое накроет Украину в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что снегопад в Одесской области заблокировал трассу на Киев. В целом, по Украине проезд по дорогам государственного значения обеспечен.

Отметим, синоптики предупреждают об ухудшении погоды 23 января. В частности, по всей стране ожидаются снегопады, в южных, Днепропетровской и Донецкой областях ожидается снег с переходом в дождь, местами гололед и налипание мокрого снега. Также по всей стране прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с, метели.