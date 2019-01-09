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Синоптики дали прогноз погоды на сегодня

STYLERЖизнь    09.01.2019 - 06:24
Синоптики дали прогноз погоды на сегодня
Фото: pixabay.com

В Киеве 9 января будет без снега, но ночью ожидается похолодание

Сегодня, 9 января, в западных и восточных областях Украины холодная температура со снегом. При этом в центральной части страны, на севере и юге без осадков. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в западных областях Украины температура воздуха днем составит -3…-5 градусов по Цельсию. При этом ночью местами она опуститься до -12. Ожидается снег.

В восточных регионах температура воздуха днем также будет колебаться от -3 до -5 градусов, ночью – от -6 до -8. Здесь также стоит ожидать осадков в виде снега.

На юге будет теплее. Днем воздух прогреется до 0 градусов, но ночью будет также холодно: -10…-12. Зато уже без осадков.

Синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Скриншот с meteo.gov.ua

В центральной части и на севере страны в день температура воздуха будет находится в переделах -5…-7 градусов. А ночью стоит ожидать похолодание до -14. Здесь также будет без осадков.

В Киеве днем будет -7…-9 градусов, а ночью -12…-14. Осадков не предвидится и ожидается переменная облачность.

Напомним, что к концу января климатологи обещают украинцам небольшое потепление.

Ранее сообщалось, что по словам народного синоптика Леонида Горбаня, зима и весна в 2019 году будут нестандартными.

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