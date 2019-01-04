Нестандартная зима и весна: синоптики рассказали, какой будет погода в 2019 году

Коллаж: РБК-Украина

Зима будет холодной, а лето очень жарким

Известные синоптики Вера Балабух и Леонид Горбань рассказали о прогнозе погоды на весь 2019 год. Об этом сообщает "Сегодня".

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, зима и весна в 2019 году в Украине будут нестандартными. Первая половины зимы будет теплая, но уже с 14 января в стране будет холодать. При этом к 25 января ожидаются 25-градусные морозы.

Синоптик отметил, что до 20 февраля морозы будет то ослабевать, то снова усиливаться вместе с сильными снегопадами. В общей сложности суровая зима продлится около 35 дней.

Что касается потепления, то оно будет в апреле. При этом высокая температура начнется со второй недели месяца. В мае, июне и июль будет наблюдаться сильная жара вместе с обильными осадками. И только в августе на улице станет действительно комфортно.

Иллюстративное фото: Drew Angerer/Getty Images

Сентябрь будет теплым, но уже ближе к середине октября в Украину возможно придут заморозки. А в ноябре уже будет холодно, как зимой. Что касается декабря 2019 года, то там ожидаются температурные качели.

По словам завотдела прикладной метеорологии и климатологии НАНУ Веры Балабух, в Украине будет усиливаться изменения климата. При этом в стране будет наблюдаться рост экстремальных явлений.

Балабух также отметила, что Украина находится в одном из регионов, где происходят самые заметные изменения климата.

Иллюстративное фото: РБК-Украина

Она также рассказала о том, что лето стало более жарким и продолжительным. При этом зимой осадки уже выпадают преимущественно в виде мокрого снега и дождя. Поэтому в Украине стали учащаться случаи налипания мокрого снега и гололеда.

Напомним, что по словам народного синоптика Наталки Диденко, 5 января на Западе и Севере Украины, выпадет сильный снег и возможны метели.

Ранее сообщалось, что из-за силоьнго циклона греческого происхождения в Украине во второй половине недели ожидаются снегопады, мокрый снег и дождь.