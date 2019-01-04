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Возможны метели: синоптик предупреждает об ухудшении погоды 5 января

STYLERЖизнь    04.01.2019 - 13:26
Возможны метели: синоптик предупреждает об ухудшении погоды 5 января
Иллюстративное фото (pixabay)

В Киеве ожидается порывистый ветер

Народный синоптик Наталка Диденко утверждает, что 5 января на Западе и Севере Украины, помимо Сумской области, будет выпадать сильный снег, возможны метели. Об этом эксперт сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Отмечается усиление южного и южно-западного ветра. А вот непогода в Херсонской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях 5 января прекратится.

Возможны метели: синоптик предупреждает об ухудшении погоды 5 январяИллюстративное фото (pixabay) 

Днем ​​в субботу небольшой снег ожидается в восточных и в Сумской областях. Сухая погода будет преобладать на Юге и в Центре. На дорогах Украины будет гололедица.

Возможны метели: синоптик предупреждает об ухудшении погоды 5 январяФото: (facebook.com/tala.didenko)

"Температура воздуха ближайшей ночью составит -5 -11 градусов, завтра днем ​​-3 -8 градусов. На Сочельник и Рождество мороз в Украине усилится: ночью до -8 -16 градусов, днем ​​до -5- 12 градусов", - пишет Диденко.

В Киеве в выходные (включая 6 января) ожидается периодический снег и порывистый ветер. Температура воздуха ночью будет составлять от -5 до -9 градусов, а днем от ​​-3 до -5 градусов.

Возможны метели: синоптик предупреждает об ухудшении погоды 5 января

Скриншот поста: (facebook.com/tala.didenko)

Ранее сообщалось, что по прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, в Украине из-за мощного циклона из Греции во второй половине недели ожидается существенное ухудшение погодных условий - осадки в виде снегопадов, мокрого снега и дождей. Кроме того, прогнозируется значительное усиление ветра. 

Также синоптики предупреждали, что 4-5 января на Левобережье вероятны метели и гололед, а сугробы могут достичь высоты до 20 сантиметров.

Напомним, что по словам синоптика, в Запорожье, в Крыму, а также в Херсонской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях стоит ожидать неблагоприятную синоптическую ситуацию. Вероятнее всего, будут сильные осадки и штормовой ветер.

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