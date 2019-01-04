Можливі хуртовини: синоптик попереджає про погіршення погоди 5 січня

Ілюстративне фото (pixabay)

У Києві очікується поривчастий вітер

Народний синоптик Наталка Діденко стверджує, що 5 січня на Заході і Півночі України, крім Сумської області, буде випадати сильний сніг, можливі хуртовини. Про це експерт повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Відзначається посилення південного і південно-західного вітру. А ось негода в Херсонській, Донецькій, Луганській, Харківській областях 5 січня припиниться.

Ілюстративне фото (pixabay)

Вдень у суботу невеликий сніг очікується в східних і Сумській областях. Суха погода буде переважати на Півдні і в Центрі. На дорогах України буде ожеледиця.

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

"Температура повітря найближчої вночі складе -5 -11 градусів, завтра вдень -3 -8 градусів. На Святвечір і Різдво мороз в Україні посилиться: вночі до -8 -16 градусів, вдень до -5 - 12 градусів", - пише Діденко.

У Києві у вихідні (включаючи 6 січня) очікується періодичний сніг і поривчастий вітер. Температура повітря вночі становитиме від -5 до -9 градусів, а вдень від -3 до -5 градусів.

Скріншот поста: (facebook.com/tala.didenko)

Раніше повідомлялося, що за прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, в Україні через потужний циклон з Греції у другій половині тижня очікується суттєве погіршення погодних умов - опади у вигляді снігопадів, мокрого снігу та дощів. Крім того, прогнозується значне посилення вітру.

Також синоптики попереджали, що 4-5 січня на Лівобережжі вірогідні хуртовини та ожеледь, а замети можуть досягти висоти до 20 сантиметрів.

Нагадаємо, що за словами синоптика, в Запоріжжі, в Криму, а також в Херсонській, Донецькій, Луганській і Харківській областях варто очікувати несприятливу синоптичну ситуацію. Найімовірніше, будуть сильні опади і штормовий вітер.