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"Обрушится серьезный циклон": синоптик дала прогноз на 4 января

STYLERЖизнь    03.01.2019 - 12:59
"Обрушится серьезный циклон": синоптик дала прогноз на 4 января
Иллюстративное фото (pixabay)

В Киеве пятница обещает быть влажной и холодной

Народный синоптик Наталка Диденко предупреждает украинцев о наближающемся циклоне греческого происхождения на юго-востоке страны 4 января. Об этом эксперт сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Отмечается, что в Запорожье, в Крыму, а также в Херсонской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях стоит ожидать неблагоприятную синоптическую ситуацию. Вероятнее всего, будут сильные осадки и штормовой ветер.

&quot;Обрушится серьезный циклон&quot;: синоптик дала прогноз на 4 января

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

"Снег, мокрый снег, где теплее - с дождем, порывы северо-восточного ветра до 15-22, местами - до 25 метров в секунду. Очень, очень осторожно!" - предупреждает синоптик.

На Западе Украины 4-го числа ожидается снег, местами на Севере, а также в Винницкой области. Температура воздуха будет постепенно идти к спаду.

&quot;Обрушится серьезный циклон&quot;: синоптик дала прогноз на 4 января

Скриншот поста: (facebook.com/tala.didenko)

"Ближайшей ночью ожидается -3 -10 градусов, завтра днем ​​-1 -6 градусов. На Юге и Востоке в дневные часы погода будет колебаться от 2 мороза до 2 тепла, в Крыму до +3 +5 градусов", - пишет эксперт.

К слову, в Киеве пятница будет влажной и холодной. Местами возможен небольшой снег и гололедица. Ночью столбик термометра покажет -5 -7 градусов, а днем ​​-2 -4 градуса. Далее морозы будут только усиливаться.

Ранее сообщалось, что в Украине до 5 января ожидается ухудшение погодных условий. Также сообщалось, что в Киеве сегодня ожидается облачная погода, снег и гололедица на дорогах.

Напомним, что украинцев предупредили о серьезной непогоде. Ожидаются осадки в виде снегопадов, мокрого снега и дождей, а также значительное усиление ветра. 

В Киеве сегодня ожидается снег и гололедица "Прыгнет молодой мощный циклон": украинцев предупредили о серьезной непогоде
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