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"Прыгнет молодой мощный циклон": украинцев предупредили о серьезной непогоде

STYLERЖизнь    02.01.2019 - 21:47
"Прыгнет молодой мощный циклон": украинцев предупредили о серьезной непогоде
Фото: Погода (РБК-Украина)

В пятницу, 4 января, в юго-восточных областях прогнозируется штормовой ветер

В Украине из-за мощного циклона греческого происхождения во второй половине недели ожидается ухудшение погодных условий - осадки в виде снегопадов, мокрого снега и дождей, а также значительное усиление ветра. Об этом в среду, 2 января, сообщила народный синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что в пятницу, 4 января, в юго-восточных регионах погода будет особенно неблагоприятной.

&quot;Прыгнет молодой мощный циклон&quot;: украинцев предупредили о серьезной непогодеКарта погоды (фото: facebook.com/tala.didenko)

Жителям Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской областей а также части Херсонской области стоит готовиться к сильным осадкам, которые в зависимости от температуры воздуха могут приобрести вид как снега, так и дождя. 

Северо-восточный ветер будет достигать штормовых значений, предупредила синоптик.

&quot;Прыгнет молодой мощный циклон&quot;: украинцев предупредили о серьезной непогодеФото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

"Кто собирается 4 января в дорогу в этих областях, которые попадут в сферу влияния циклона - будьте очень осторожны", - призвала она.

&quot;Прыгнет молодой мощный циклон&quot;: украинцев предупредили о серьезной непогоде

Скрин: facebook.com/tala.didenko

Напомним, климатологи пообещали в конце января небольшое потепление, однако уже в феврале будут крепкие морозы и обильные снегопады.

Ранее синоптик Наталка Диденко предупредила украинцев про "температурные качели" в первые дни января.

Также мы писали о том, что в нашей стране в январе больше всего снега ожидается в конце месяца

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Видео: РБК-Украина 

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Новости Украины ГидрометцентрНаталка Диденконародный синоптик
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