"Прыгнет молодой мощный циклон": украинцев предупредили о серьезной непогоде

В пятницу, 4 января, в юго-восточных областях прогнозируется штормовой ветер
В Украине из-за мощного циклона греческого происхождения во второй половине недели ожидается ухудшение погодных условий - осадки в виде снегопадов, мокрого снега и дождей, а также значительное усиление ветра. Об этом в среду, 2 января, сообщила народный синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.
Отмечается, что в пятницу, 4 января, в юго-восточных регионах погода будет особенно неблагоприятной.
Карта погоды (фото: facebook.com/tala.didenko)
Жителям Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской областей а также части Херсонской области стоит готовиться к сильным осадкам, которые в зависимости от температуры воздуха могут приобрести вид как снега, так и дождя.
Северо-восточный ветер будет достигать штормовых значений, предупредила синоптик.
Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
"Кто собирается 4 января в дорогу в этих областях, которые попадут в сферу влияния циклона - будьте очень осторожны", - призвала она.
Скрин: facebook.com/tala.didenko
Напомним, климатологи пообещали в конце января небольшое потепление, однако уже в феврале будут крепкие морозы и обильные снегопады.
Ранее синоптик Наталка Диденко предупредила украинцев про "температурные качели" в первые дни января.
Также мы писали о том, что в нашей стране в январе больше всего снега ожидается в конце месяца.
Видео: РБК-Украина