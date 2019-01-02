"Прыгнет молодой мощный циклон": украинцев предупредили о серьезной непогоде

Фото: Погода (РБК-Украина)

В пятницу, 4 января, в юго-восточных областях прогнозируется штормовой ветер

В Украине из-за мощного циклона греческого происхождения во второй половине недели ожидается ухудшение погодных условий - осадки в виде снегопадов, мокрого снега и дождей, а также значительное усиление ветра. Об этом в среду, 2 января, сообщила народный синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что в пятницу, 4 января, в юго-восточных регионах погода будет особенно неблагоприятной.

Карта погоды (фото: facebook.com/tala.didenko)

Жителям Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской областей а также части Херсонской области стоит готовиться к сильным осадкам, которые в зависимости от температуры воздуха могут приобрести вид как снега, так и дождя.

Северо-восточный ветер будет достигать штормовых значений, предупредила синоптик.

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

"Кто собирается 4 января в дорогу в этих областях, которые попадут в сферу влияния циклона - будьте очень осторожны", - призвала она.

Скрин: facebook.com/tala.didenko

Напомним, климатологи пообещали в конце января небольшое потепление, однако уже в феврале будут крепкие морозы и обильные снегопады.

Ранее синоптик Наталка Диденко предупредила украинцев про "температурные качели" в первые дни января.

Также мы писали о том, что в нашей стране в январе больше всего снега ожидается в конце месяца.

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Видео: РБК-Украина