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"Стрибне молодий потужний циклон": українців попередили про серйозну негоду

STYLERЖиття    02.01.2019 - 21:47
"Стрибне молодий потужний циклон": українців попередили про серйозну негоду
Фото: Погода (РБК-Україна)

У п'ятницю, 4 січня, у південно-східних областях прогнозується штормовий вітер

В Україні через потужний циклон грецького походження у другій половині тижня очікується погіршення погодних умов - опади у вигляді снігопадів, мокрого снігу і дощів, а також значне посилення вітру. Про це в середу, 2 січня, повідомила народний синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Зазначається, що у п'ятницю, 4 січня, у південно-східних регіонах погода буде особливо несприятливою.

&quot;Стрибне молодий потужний циклон&quot;: українців попередили про серйозну негодуКарта погоди (фото: facebook.com/tala.didenko)

Жителям Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської областей, а також частини Херсонської області слід готуватися до сильних опадів, які в залежності від температури повітря можуть придбати як вид снігу, так і дощу.

Північно-східний вітер досягатиме штормових значень, попередила синоптик.

&quot;Стрибне молодий потужний циклон&quot;: українців попередили про серйозну негодуФото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

"Хто збирається 4 січня в дорогу в цих областях, які потраплять в сферу впливу циклону - будьте дуже обережні", - закликала вона.

&quot;Стрибне молодий потужний циклон&quot;: українців попередили про серйозну негоду&quot;Стрибне молодий потужний циклон&quot;: українців попередили про серйозну негоду

Скрін: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, кліматологи пообіцяли в кінці січня невелике потепління, проте вже в лютому будуть міцні морози і рясні снігопади.

Раніше синоптик Наталка Діденко попередила українців про "температурні гойдалки" в перші дні січня.

Також ми писали про те, що в нашій країні у січні найбільше снігу очікується в кінці місяця.

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Відео: РБК-Україна

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