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Погода на Новый год: синоптик предупреждает про "температурные качели"

STYLERЖизнь    29.12.2018 - 16:05
Погода на Новый год: синоптик предупреждает про "температурные качели"
Иллюстративное фото (коллаж, Styler)

Погода будет мокрой и холодной

Синоптик Наталья Диденко озвучила прогноз погоды на Новый год, а также первые дни января. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Хроника новогодней ночи: температура воздуха в Украине -1-7 градусов, на Западе местами близко нуля, в Харьковской области, Сумской, Луганской, Черниговской будет холоднее всего – 9-14 градусов мороза", - сказала она.

Погода на Новый год: синоптик предупреждает про &quot;температурные качели&quot;

Фото: зима (pixabay.com/ru/users/henry51055)

Также, утверждает Диденко, небольшой снег вероятнее всего, пройдет в западных, северных и центральных областях. При этом ухудшения погоды стоит ожидать чуть ли не с 1 января.

"На Юге и Востоке ночью, 1 января, без существенных осадков. 2 января – в Украине увеличение осадков и ветра. 3 января – похолодания", - подчеркнула она.

Погода на Новый год: синоптик предупреждает про &quot;температурные качели&quot;

Фото: прогноз погоды (facebook.com/tala.didenko)

Как сообщалось, ранее народный синоптик Наталка Диденко рассказала, какая погода будет в ночь Нового года в Украине.

Также она предупредила, что на нашу страну надвигается новый циклон, который принесет большинству областей страны дожди и мокрый снег. Без осадков будет только на крайнем востоке.

Напомним, ранее синоптики отмечали, что в Украине до конца текущей недели продолжатся обильные снегопады, и в большинстве областей погода будет морозная. 

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