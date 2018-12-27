Синоптик рассказала о погоде в первый день 2019 года

Иллюстративное фото (pixabay)

В новогоднюю ночь в Киеве есть вероятность мокрого снега

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала о том, какая погода ожидает жителей Украины в начале января 2019 года. Об этом она написала в своем блоге на сайте Оpinion.

В ночь Нового года на севере, западе и центре ожидается мокрый снег и сильный ветер. На юге будет преобладать туман, дождь и, возможно, мокрый снег. В восточных областях существенные осадки в ночь 1 января маловероятны.

Температура воздуха в Украине составит 2 -8 градусов мороза, на юге - 0 -3 градусов тепла.

Фото: (opinionua.com)

В Киеве возможен мокрый снег и порывистый ветер. Ночью 1 января будет от 1 до -3 градуса мороза, а днем потеплеет до оттепели. До этого погода в столице будет облачной и влажной. До конца года ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха в ночное время составит - 1 -5 градусов, а днем ​​будет около нуля.

Иллюстративное фото (pixabay)

2-го января синоптик предупреждает о похолодании и советует украинцам быть осторожными, поскольку возможна гололедица. Водителям в это время следует внимательнее следить за дорогой.

Напомним, что синоптик дала неутешительный прогноз погоды на 28 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что синоптик предупредила украинцев об ухудшении погодных условий.

А также рассказывали о том, что синоптики уточнили прогноз погоды на 31 декабря.