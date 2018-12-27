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Синоптик розповіла про погоду в перший день 2019 року

STYLERЖиття    27.12.2018 - 15:48
Синоптик розповіла про погоду в перший день 2019 року
Ілюстративне фото (pixabay)

У новорічну ніч в Києві є ймовірність мокрого снігу

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла про те, яка погода очікує на мешканців України на початку січня 2019 року. Про це вона написала у своєму блозі на сайті Оріпіоп.

У ніч Нового року на півночі, заході і центрі очікується мокрий сніг та сильний вітер. На півдні буде переважати туман, дощ і, можливо, мокрий сніг. У східних областях істотні опади вночі 1 січня малоймовірні.

Температура повітря в Україні становитиме 2 -8 градусів морозу, на півдні - 0 -3 градусів тепла.

Синоптик розповіла про погоду в перший день 2019 рокуФото: (opinionua.com)

У Києві можливий мокрий сніг і поривчастий вітер. Вночі 1 січня буде від 1 до -3 градусів морозу, а вдень потеплішає до відлиги. До цього погода в столиці буде хмарною і вологою. До кінця року очікуються невеликі опади. Температура повітря вночі становитиме -1 -5 градусів, а вдень буде близько нуля.

Синоптик розповіла про погоду в перший день 2019 рокуІлюстративне фото (pixabay)

2-го січня синоптик попереджає про похолодання і радить українцям бути обережними, оскільки можлива ожеледиця. Водіям у цей час слід уважніше стежити за дорогою.

Нагадаємо, що синоптик надала невтішний прогноз погоди на 28 грудня.

Раніше ми повідомляли про те, що синоптик попередила українців про погіршення погодних умов.

А також розповідали про те, що синоптики уточнили прогноз погоди на 31 грудня.

Україна у сніговому полоні: вражаючі фото і відео Синоптики попереджають про ожеледицю в Києві
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