Синоптик дала неутешительный прогноз погоды на 28 декабря

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

На Украину надвигается новый атлантический циклон

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала о том, какая погода ждет украинцев в пятницу, 28 декабря. Свой прогноз она опубликовала на странице в социальной сети Facebook.

Синоптик сообщила, что на Украину надвигается новый циклон, который принесет большинству областей страны дожди и мокрый снег. Без осадков будет только на крайнем востоке.

"Пока Западная Европа и южная ее часть завтра будут находиться в объятьях атлантического циклона Hugo, Украину снова привлекают циклоны и атмосферные фронты. 28 декабря циклон Tete от нас отстанет, однако очередной циклон Uta (вторая карта) с северо-запада Европы принесет в ведре своего атмосферного фронта дожди и мокрый снег (первая карта). Лишь крайний восток Украины ограничится просто плотной облачностью", - сообщила Диденко.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Она объяснила, что в регионах Украины будут идти дожди, так как во многих областях ожидается плюсовая температура и только на востоке ожидается мороз.

"Дожди – потому что температура воздуха в течении дня составит 0 +5 градусов. Разве что в восточных областях 0 -3 мороза. А ночью на востоке -3 -7 градусов", - пояснила синоптик и предупредила путешественников о налипании мокрого снега.

"Мокрый снег организует налипание мокрого снега, поэтому всем путешественникам - особое внимание на дорогах!", - предупредила Диденко.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

В столице в пятницу ожидается мокрый снег, сложная ситуация на дорогах и небольшое потепление.

"В Киеве 28 декабря - дождь, мокрый снег, соответственно, под ногами и колесами будет невесть что. Температура воздуха будет колебаться около нуля", - рассказала синоптиков и дала уточнение о погоде на новогоднюю ночь.

"Хроника новогодней ночи: ночью 1 января температура воздуха составит 0-5 градусов мороза, на северо- востоке до -7-10 градусов. Небольшой снег пройдет на западе, севере и в Винницкой области. На юге, востоке и в большинстве центральных областей - без существенных осадков", - спрогнозировала Наталка Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик предупредила украинцев об ухудшении погодных условий.

А также рассказывали о том, что синоптики уточнили прогноз погоды на 31 декабря.

Видео: РБК-Украина